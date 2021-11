Victoria Pedretti, attrice della Pennsylvania classe 1995, e Dylan Arnold, attore di Seattle classe 1994. Magari i loro nomi non vi diranno molto, ma se li trasformiamo nei nomi dei due personaggi che hanno interpretato di recente e con cui hanno ottenuto il successo mondiale sicuramente capirete di chi stiamo parlando.

Si tratta di Love Quinn e di Theo Engler della terza stagione di You. Nella serie tv la donna è più grande del ragazzo che veste i panni del figlio adolescente del figlio di casa di Love. I due vivono una relazione tormentata (nonostante Love sia sposata ed abbia un figlio) che non finisce certo nel migliore dei modi, ma non anticipiamo nulla di più per non fare spoiler alle persone che, magari, non hanno ancora visto il nuovo capitolo di You. Tuttavia, ora ad essere protagonista nel mondo di You è il gossip che vede come personaggi principali proprio Victoria Pedretti e Dylan Arnold.

Se nella serie tv la coppia non ha avuto fortuna, nella vita reale, invece, è nato l’amore. Già da un po’ di tempo si susseguivano questi rumors, tuttavia non erano ancora arrivate ne conferme ne smentite dai diretti interessati. Ma ora le cose sono cambiate ed i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Los Angeles mentre tornano a casa (la stessa casa da dove erano usciti insieme) dopo aver fatto la spesa ed aver comprato cose utili come detersivi e carta igienica.

Victoria Pedretti e Dylan Arnold sul set di You

Certo, nelle foto i due non si lasciano andare ad atteggiamenti affettuosi o baci, ma si capisce che ci è molta sintonia tra di loro. Inoltre, sono stati visti insieme più volte sia nella giornata di venerdì che in quella di domenica e questo sembra confermare la loro liason. Come se non bastasse, una fonte che vuole rimanere anonima ha affermato ad Entertainment Tonight che Victoria Pedretti e Dylan Arnold stanno insieme da alcuni mesi. Un amore nato proprio sul set di You 3 anche se, al momento, l’unica certezza che abbiamo è che nessuno dei due sarà presente nella nuova stagione di You. Non ci resta altro che aspettare e vedere se uno dei due condividerà qualche scatto romantico in compagnia della dolce metà sui social network.

E tu hai seguito You? Cosa ne pensi di questa nuova coppia formata da Victoria Pedretti e Dylan Arnold? Facevi il tifo per loro nella serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!