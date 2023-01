You è una serie tv degli Stati Uniti che si basa sull’omonimo romanzo e sul suo sequel Hidden Bodies di Caroline Kepnes. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2018 ed ha all’attivo tre stagioni per un totale di 30 episodi.

Una serie tv in grado di appassionare il pubblico, ma al tempo stesso tenerlo con il fiato sospeso mentre segue le vicende di Joe Goldberg, interpretato dall’attore Penn Badgley. Grande attesa ora per il quarto capitolo che, a breve, arriverà sul piccolo schermo. Netflix ha, infatti, deciso di puntare sui titoli che hanno avuto maggiore successo tra il pubblico e You è, senza ombra di dubbio, uno di questi. La quarta stagione di You arriverà in due momenti diversi con i primi episodi attesi per il 9 febbraio, mentre gli episodi finali arriveranno dopo un mese esatto, ovvero il 9 marzo. Il protagonista sarà ovviamente sempre Joe Goldberg che possiamo definire un libraio, ma anche uno stalker ed un assassino per il suo passato dove l’amore ossessivo e tossico vissuto nei confronti di donne diverse lo ha portato a vivere delle relazioni sentimentali che poi sono tutte terminate con epiloghi drammatici: Beck, Love ed Ellie le tre donne sfortunate. La terza stagione di You si è conclusa con Joe che vuole ricominciare da zero e che, per questo motivo, si è trasferito in Europa (dapprima a Parigi e poi a Londra) dove ha acquisito una falsa identità ed è diventato Jonathan Moore, un insegnante. Cosa dobbiamo aspettarci dal quarto capitolo di You? Senza dubbio un cambiamento del protagonista che ha deciso di redimersi stando a quanto Sara Gamble, la produttrice della serie tv, ha rivelato durante un’intervista con EW:

“Quattro stagioni dopo, abbiamo bisogno che Joe sia in sé e consapevole di se stesso. Tuttavia possiede diverse lacune in questo e continua a ritrovarsi coinvolto in numerose situazioni, quindi ha deciso di lavorare duramente per provare a redimersi in questa stagione. Parte del divertimento di questa stagione sta proprio nel guardarlo mentre cerca di diventare migliore, cercando anche di essere piuttosto eroico in diversi modi”.

Penn Badgley e Victoria Pedretti in una scena di YOU 3

Ci sarà quindi anche un nuovo livello per la professionalità di Joe:

“All’inizio dello sviluppo della serie, l’autrice Caroline Kepnes mi ha detto che vedeva bene Joe nel settore accademico, e io ho amato questa immagine. Perciò, sapevamo da anni che probabilmente l’avremmo messo in un’università. È buffo anche perché, per la prima volta, può parlare dei libri che tanto ama e ottenere il livello di rispetto che non ha mai avuto lavorando alla libreria”.

Tuttavia non lasciatevi trarre in inganno da queste parole: ovviamente Joe non cambierà del tutto, ma è stato necessario fare dei cambiamenti perché gli autori volevano evitare, alla quarta stagione, di essere ridondanti e di raccontare storie simili tra di loro. Joe cambierà davvero o, alla fine, la sua natura da stalker folle tornerà ad essere protagonista?

