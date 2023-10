You è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018. Al momento ha all’attivo quattro stagioni per un totale di quaranta episodi con l’ultima stagione uscita sulla piattaforma di streaming lo scorso marzo.

Tratto dai romanzi di Caroline Kepnes, ci racconta di Joe Goldberg, un libraio di New York che sembra timido ed introverso, ma in realtà è uno stalker che si ossessiona di una donna diversa per ogni stagione fino a diventare un violento maniaco e provocare la loro morte. Nonostante il tema non molto facile, la serie tv è stata in grado di appassionare il pubblico che non vede l’ora dell’arrivo della quinta stagione. È già da marzo, ovvero quando sono usciti gli ultimi episodi, che sappiamo che ci sarà un quinto capitolo della serie tv thriller che ha appassionato il mondo intero. D’altronde non poteva essere altrimenti visti i numeri raggiunti in tutte le stagioni che hanno ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica.

Il protagonista di You, Joe Golberg

Al momento non ci è dato sapere molto sulla quinta stagione di You in arrivo visto che vige il massimo riserbo. Sappiamo, però, che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo entro la fine del prossimo anno. Purtroppo i temi sono rallentati perché, come sappiamo, il mondo di Hollywood sta vivendo un momento difficile a causa dello sciopero degli attori e dei produttori che stanno rallentando i tempi. Nonostante questo, si spera che nel 2024 You 5 possa fare il suo debutto. Ma arrivati a questo punto, una domanda sorge spontanea. Dopo il quinto capitolo ci saranno nuove avventure di You oppure gli episodi in arrivo coincideranno con gli episodi finali?

Ebbene la quinta stagione di You sarà la stagione finale. Ci aspettano dieci episodi, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti, e poi sarà arrivato il momento di congedarci da Joe e dalle sue manie. Inutile dirlo, i fan della serie tv sono tristi perché non si sentono ancora pronti a dire addio alla serie tv, ma sono anche consapevoli del fatto che, arrivati a questo punto, non ha senso andare oltre perché serie tv che vanno avanti per troppo tempo poi finiscono per ottenere l’effetto opposto arrivando ad “esasperare” il pubblico. Non ci resta altro che aspettare il prossimo anno sperando sia l’anno giusto per vedere la nuova ed ultima stagione di You e goderci i dieci episodi in arrivo, soprattutto vedendo cosa combinerà questa volta Joe Goldberg.

E tu sei un fan di You? Ti dispiace che la quinta stagione sia l’ultima della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!