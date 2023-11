Si intitola “You broke my heart” ed è la nuova canzone di Drake presente nella riedizione “For all the dogs Scary Hours edition“, disponibile da oggi 17 Novembre 2023.

Nuove tracce hanno ampliato il progetto uscito pochi mesi fa: “Red Button”. “Stories About My Brother”, “The Shoe Fits”, “Wick Man”, “Evil Ways” e “You Broke My Heart” sono gli inediti aggiunti, scritti, come assicurato dallo stesso Drake, in cinque giorni.

Il significato di “You Broke My Heart” di Drake

La canzone esplora le emozioni e le conseguenze di una relazione romantica fallita. Il testo infatti riflette i sentimenti di Drake dal cuore cuore spezzato, tradito e frustrato nei confronti della sua ex compagna.

Nel primo verso, Drake parla dell’impatto delle sue relazioni precedenti sul suo stato emotivo. Sottolinea le conseguenze negative delle sue interazioni con gli altri, inclusi screenshot, note vocali e conversazioni casuali. Drake enfatizza il suo valore e afferma di meritare rispetto. Menziona anche che la sua ex ragazza si è rapidamente rifatta una vita con qualcun altro, causandogli dolore.

La traduzione di “You Broke My Heart” di Drake

Sì

Sì

Oh, tesoro, non andare

Non andare

Aspetta

Aspetta

Il mio taccuino ha catturato molti corpi

Gli screenshot hanno risolto molti problemi

Le note vocali racchiudevano tantissime bellezze

Non puoi semplicemente parlarmi come chiunque altro

Non puoi semplicemente parlarmi come chiunque altro

Cavolo, voi stronze lo sapete che sono qualcuno

E la piccola cattiva, ha un corpo di lusso

Sì, sì, sì, sì

Un sacco di sentimenti che proprio non riuscivo a scrollarmi di dosso

Mancanza di rispetto che proprio non dovrei sopportare

Non riuscivi proprio a vedere il buono in Drake

Quattro mesi non sono tanti, ma hai scopato qualcuno e non vedevi l’ora

Mi hai spezzato il cuore, mi hai spezzato il cuore

Fa male

Sì

Se solo credi

Sì

Metto le carriere sugli scaffali come l’aiuto del centro di distribuzione Amazon

Odio davvero chiamare lil’ Broski per il lavoro sporco, preferirei farlo da solo, grrah, grrah, grrah

Il mio itinerario del tour lascerà le vertigini a un negro pigro

Hai più tracce rispetto a quando un parrucchiere è occupato

Scorre per giorni come quel fiume Mississippi

Negro strano come canto con Pretty Ricky

Eh? Yeah Yeah

Ho ricevuto gli adlib da Smiggy

Unghie fatte, ma mi prude il dito sul grilletto

Aggrappandosi a un blicky, la situazione sta diventando complicata

La gente ama insultarmi qui

Ogni singola cosa, amico, sono tutto orecchi come se avessi portato la famiglia alla Disney

Immagino sia un modo per dirmi che ti manco

Non andare

Non andare

Sì

Mi hai spezzato il cuore

Ho avuto i miei dubbi su di te fin dall’inizio

Spinto al limite come Vert

Su Instagram, scavando nella spazzatura

Prima volevi fumare con me

Beh, questo sarà…

Sì, questo farà male

Giù i cattivi ragazzi, i ragazzi tristi, che rappresento fin dalla nascita

Sì, morirei male per te, ma sto per buttarti giù peggio

Giuro che per me sei morta, la Mercerdes è un carro funebre?

In realtà, tutto urla: “Fanculo il mio ex”

Sì, fanculo il mio ex

Fancul0 la mia ex (Fancul0 la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Fancul0 la mia ex)

Fancul0 la mia ex (sto per alzare il volume di questa str0nza)

Fancul0 la mia ex

Fancul0 la mia ex (dovrei fare un nome)

Fancul0 la mia ex (lascia un paio di nomi)

Fancul0 la mia ex (visto che vuoi un po’ di fama)

Fancul0 la mia ex (Sì, i neri con cui ti presenti)

Fancul0 la mia ex (con una frusta, facendomi fare il pagliaccio, sì)

Fancul0 la mia ex (Fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Sì, fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Woah, woah, woah)

Fancul0 la mia ex (non posso lasciarlo andare)

Fancul0 la mia ex (ripaga una cagna)

Fancul0 la mia ex (se non hai fatto questa roba)

Fancul0 la mia ex (saresti saltato fuori, avresti detto una merda)

Fancul0 la mia ex (avresti postato me*da, conosco troppo bene il tuo cul0)

Fancul0 la mia ex

mentendo

Mentendomi in faccia

Pensavo che avresti mostrato un po’ di grazia

Come posso aspettarmi che qualcuno che non ha mai avuto un posto proprio sappia di quel dannato posto?

Trattandomi come se fossi stupido o qualcosa del genere

Come se stessi correndo verso qualcosa

Come se ti avessero fatto cadere in testa o qualcosa del genere

Fancul0 la mia ex ex, ayy, ayy, sì, sì, sì, sì

Fancul0 la mia ex, sì, giusto, giusto, giusto

E tu, cosa ne pensi di “You Broke My Heart” di Drake? Lascia un commento!