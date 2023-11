Young Sheldon è una serie tv statunitense creata da Chuck Lorre e da Steven Molaro. Ha fatto il suo debutto nel 2017 ed ha all’attivo, per il momento, sei stagioni per un totale di 127 episodi.

Ha attirato l’attenzione sia del pubblico che della critica fin da subito perché ci racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, ovvero il protagonista della famosa serie tv The Big Bang Theory ed, infatti, è nata come serie spin off e prequel del famoso titolo. È notizia di soli pochi giorni fa che ci sarà una nuova serie spin off su The Big Bang Theory e che sarà in arrivo nei prossimi mesi per la gioia dei fan, ma al tempo stesso è arrivata una notizia che il pubblico non si aspettava e che sperava non succedesse. Ovvero che la settima stagione di Young Sheldon, attesa sul piccolo schermo dal prossimo 15 febbraio fino al 16 maggio, sarà la stagione finale della serie prequel. Ad annunciarlo la CBS con la presidente Amy Reisenbach che, in un comunicato, ha affermato che:

“Come prequel di una delle più grandi comedy, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte. Si è distinta per un cast straordinario che sembrava una famiglia fin dal primo momento in cui lo abbiamo visto sullo schermo e ha dato vita a personaggi con storie uniche e toccanti che hanno attratto il pubblico sin dall’inizio. Estendiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e all’intero team di sceneggiatori e produttori per le sei meravigliose stagioni. Non vediamo l’ora di vedere lo svolgersi della loro stagione finale e di darle il giusto saluto con i migliori episodi mai realizzati per la gioia dei fan”.

I protagonisti di Young Sheldon

Ed anche Steven Molaro e Chuck Lorre hanno voluto dire la loro:

“Poter raccontare le origini di Sheldon Cooper ed espandere la storia per includere l’intera famiglia Cooper è stata un’esperienza meravigliosa. Siamo grati ai nostri fan per aver abbracciato questo capitolo dei Cooper nelle ultime sei stagioni e, a nome dell’intera famiglia di Young Sheldon, siamo entusiasti di condividere questa stagione conclusiva con voi”.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla settima ed ultima stagione di Young Sheldon? Il protagonista, a meno che non ci siano salti temporali, arriva all’età di 14 anni, ovvero l’età in cui, stando a quanto viene narrato in The Big Bang Theory, si trasferisce in California, precisamente a Pasadena, lasciando la sua cittadina in Texas per studiare al California Institute of Technlogy. Un periodo denso ed importante per il giovane Sheldon che deve anche fare i conti con la perdita del padre George. Ovviamente, però, sono solo supposizioni per il momento sulla stagione in arrivo. Senza dubbio sarà una stagione degna di nota, a prometterlo è l’attore Iain Armitage che veste i panni del protagonista e che ha condiviso, sui social network, uno scatto dal set della serie tv scrivendo che:

“Nel caso ve lo steste chiedendo, amo la mia famiglia. Ci sono circa altre 200 persone che hanno reso possibile la realizzazione di Young Sheldon e sono grato a ciascuna di loro. Realizzeremo la migliore settima stagione possibile. E dietro le quinte ci saranno molte risate e molte lacrime perché amo così tanto tutte queste persone”.

E tu hai mai visto Young Sheldon? Ti dispiace che la settima stagione sarà l’ultima della serie prequel di The Big Bang Theory? Ti aspettiamo nei commenti!