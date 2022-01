Anche quest’anno il Festival di Sanremo ci riserverà tante sorprese, tra queste anche la musica di Yuman, giovane cantante che parteciperà alla competizione canora con la canzone Ora e qui.

Ma chi è Yuman?

Il giovane artista romano il cui vero nome è Yuri Santos Tavares Carloia, classe 1995, forse non è ancora molto conosciuto qui, ma ha una discreta notorietà all’estero. Inizia a fare musica nel 2017 con l’etichetta Universal, e con il singolo Twelve arriva in vetta ad alcune importati classifiche come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify.

Nel 2019 esce il singolo Run, con il quale Yuman viene notato anche in Germania, e inizia proprio lì un suo tour. Nello stesso anno viene anche selezionato per partecipare al festival South By Southwest (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas.

Nel novembre 2021 ha preso parte a Sanremo Giovani con la canzone Mille notti, vincendo la competizione insieme a Matteo Romano e Tananai.

Qual è il significato di Ora e qui a Sanremo 2022?

Ma ora analizziamo più nel dettaglio la canzone di Yuman in gara al Festival di Sanremo 2022, dal titolo Ora e qui.

Con un pezzo melodicamente elegante e retrò, Yuman racconta dell’uscita da un momento particolarmente difficile, fatto da notti insonni e propositi non rispettati, dal quale però si può uscire comunque vittoriosi grazie all’accettazione dei propri limiti e della consapevolezza che nel qui e ora si sta bene. Un vero e proprio invito a cogliere il presente.

Come recita una parte del testo della canzone:

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene dal testo di Ora e qui di Yuman

C’è da dire che il punto di forza di Yuman è di sicuro nella voce, profonda e vellutata, da far girare la testa. Forse la canzone non è il massimo, ma è comunque un’ottima prova vocale.

