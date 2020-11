Il nuovo singolo di Yungblud è “Mars” e porta con sé un messaggio importante

Venerdì 4 dicembre avremo finalmente modo di ascoltare l’album del giovane artista inglese Yungblud e in attesa di farlo il cantante ha pubblicato l’ultimo estratto: “Mars“.

Tra gli artisti emergenti più interessanti, dalla forte presenza scenica e dalla capacità di trasmettere attraverso la sua musica dei forti messaggi. Il giovane promuove l’uguaglianza e soprattutto la bellezza di poter essere esattamente quello che si è, senza pregiudizi. La sua spiccata personalità è rappresentata anche nella copertina dell’imminente album “weird!” nella quale veste contemporaneamente i panni di personaggi diffferenti.

Dopo aver presentato alcune delle tracce presenti nel disco come “strawberry lipstick” e “god save me, but don’t drown me out“, è disponibile sulle piattaforma digitali il nuovo singolo “Mars“, dietro la quale si cela una storia toccante.

La canzone è stata ispirata da un fan incontrato lo scorso anno. Quest’ultimo ha voluto raccontare a Yungblud quanto la sua musica l’abbia aiutato ad affrontare un momento difficile a causa del suo cambio di genere e dell’iniziale conflitto avuto con i propri genitori. “Mi ha raccontato come nessuno lo capisse davvero, e mi è tornata in mente ‘Life’s on Mars’ di David Bowie alla quale ho voluto rendere omaggio“. Il ritornello è infatti una continua ripetizione della frase “Is there any life on Mars?” (C’è della vita su Marte?).

Nel suo complesso il significato va persino oltre, riferendosi a tutte le ingiustizie sociali e a temi trattati con superficialità e ignoranza. “Dalla disuguaglianza razziale all’oppressione contro la comunità lgbtqia+, dalla transfobia alla negazione del cambiamento climativo. Noi, la nostra generazione, sarà in grado di cambiare tutto questo“, scrive presentando il video ufficiale del brano.

Yungblud Mars Video

“C’è della vita su Marte? Sì, noi siamo la vita, siamo qui e stiamo respirando“, conclude così annunciando l’uscita del video da lui diretto. Un video di forte impatto emotivo, il cui scopo era quello di rappresentare anche visivamente l’oppressione e la violenza subita che lascia spazio alla forza delle vittime, che non smetteranno di combattere.

Traduzione del testo di Mars di Yungblud

[Verso 1]

Aveva solo diciassette anni

Aveva gli occhi più tristi che potessi mai vedere

Li indossava sulle labbra al freddo, era ugualmente verde

Ma lei non può essere se stessa quando è qualcun altro

Alla mattina, prenderebbe l’anello di matrimonio della madre

Ma la scuola è diventata pesante quando lo hai visto brillare

Così si è nascosto nel soppalco

A rifare le scene

[Pre-Ritornello]

Sognava di andare in California

Lì tutti l’avrebbero adorata

E tutte le sue amiche l’avrebbero chiamata

Fino alle quattro del mattino

[Ritornello]

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

[Verso 2]

Ogni mattina si sarebbe svegliata con un altro piano

Già, sua madre e suo padre non riuscivano a comprendere

Perché non riusciva a spegnerlo, diventare un uomo migliore

Tutta questa terapia si nutre lentamente di quella parte di mente che non ha mai avuto

Sì, questa storia raccontata fin troppe volte, mi rende triste

Scommetto che l’autore ha fatto una fortuna con l’autografo

Ridalle indietro i soldi perché

[Pre-Ritornello]

Sognava di andare in California

Lì tutti l’avrebbero adorata

E tutte le sue amiche l’avrebbero chiamata

Fino alle quattro del mattino

[Ritornello]

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

[Bridge]

Senti come se fossi irrilevante?

Senti come se fossi irrilevante?

Senti come se fossi spaventato da morire?

Senti come se fossi irrilevante?

Senti come se fossi irrilevante?

Senti come se fossi spaventato da morire?

[Ritornello]

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

C’è della vita su Marte?

Testo di Mars di Yungblud

[Verse 1]

She was only seventeen

Had the saddest pair of eyes that you ever seen

Wore them lips in the cold, it was matching green

But she can’t be herself when she’s somebody else

In the morning, she would take her mother’s wedding ring

But school got pretty tough when they see it gleam

So she hid herself under the mezzanine

Re-enacting scenes

[Pre-Chorus]

She dreamed she’d go to California

There everyone would adore her

And all her mates will call her

‘Til four in the morning

[Chorus]

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

[Verse 2]

Every morning she would wake up with another plan

Yeah, her Mum and Dad, they couldn’t understand

Why she couldn’t turn it off, become a better man

All this therapy eats away gently at the side of her mind that she never had

Yeah, this story told too many times, it makes me sad

I bet the author made a fortune out the autograph

Give her the money back ‘cause

[Pre-Chorus]

She dreamed she’d go to California

There everyone would adore her

And all her mates will call her

‘Til four in the morning

[Chorus]

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

[Bridge]

Do you feel like you’re irrelevant?

Do you feel like you’re irrelevant?

Do you feel like you’re just scared as fuck?

Do you feel like you’re irrelevant?

Do you feel like you’re irrelevant?

Do you feel like you’re just scared as fuck?

[Chorus]

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?

Is there any life on Mars?