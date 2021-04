Tutti ricordiamo con una fitta di nostalgia i primi anni 2000: i pantaloni a vita bassa, le abbronzature esagerate, High School Musical… Troy Bolton, aka Zac Efron ha fatto sospirare un po’ tutte. Non solo bello, ma anche talentuoso, ha mantenuto stabile la sua posizione di sex symbol hollywoodiano, risultando ancora ad oggi una delle celebrità più famose del mondo. Tra i suoi più grandi successi troviamo sicuramente la partecipazione a The Greatest Showman al fianco di Hugh Jackman e il ruolo da co-protagonista nel remake dell’iconico Baywatch.

Non c’è da stupirsi che abbia scatenato la curiosità del web quando si è presentato a un’intervista con un volto totalmente diverso.

Il 23 aprile, per la Giornata Mondiale della Terra, Zac Efron e altri famosissimi VIP del calibro di Justin Bieber e Steve Aoki sono stati invitati da Bill Nye a un’intervista online per parlare delle problematiche ambientali. Le immagini dell’attore hanno immediatamente fatto il giro del web…

Zac Efron è apparso irriconoscibile. La domanda è una: ha ricorso alla chirurgia estetica?!

Lo sconcerto dei fan

Il cambiamento non è stato apprezzato. I commenti su Twitter sono ben poco lusinghieri e qualcuno lo ha paragonato al Ken umano. Le speculazioni non sono ancora state negate né confermate dall’attore, ma sicuramente il suo viso sembra ben diverso da quello di un tempo.

Internet, si sa, può essere crudele. Sono nati dunque moltissimi collage in cui veniva paragonato a qualche altra personalità che sappiamo per certo aver utilizzato la chirurgia plastica e i meme sono spuntati come funghi.

Perlopiù, però, ha vinto lo sconcerto: la maggior parte dei fan è incredula davanti a questo cambiamento così repentino. Non ci sono ancora prove che confermino questa ipotesi, che rimane sorprendente pensando a quanto il suo viso fosse privo di imperfezioni importanti. Considerati il suo stile di vita e la giovane età (è classe 1987) un’operazione di questo tipo sembra poco necessaria…

L’insicurezza dell’età

Certo è che moltissime celebrità hanno ricorso alla chirurgia estetica per nascondere l’invecchiamento. La vita dei personaggi pubblici è appesa a un filo: ogni ruga viene ricordata e l’essere in forma o meno può fare la differenza tra un ingaggio e un fallimento, tra un ruolo di spicco o uno da comparsa. Sebbene la mentalità sia sempre più inclusiva la pressione potrebbe essere tantissima.

Zac Efron però è ancora trentenne: sembra incredibile che sia già ossessionato dai segni del tempo.

Speriamo che si tratti di un malinteso!

Anche tu sei rimasto sconvolto dal cambiamento di Zac Efron?