Una delle domande più ricorrenti dell’ultimo periodo è la curiosità di sapere se Zac Efron e Vanessa Hudgens torneranno presto a vestire i panni di Troy Bolton e di Gabriella Montez in High School Musical.

Il motivo di questa curiosità a livello mondiale sono due foto che i diretti interessati hanno scattato proprio davanti la East High School, a distanza di 14 anni dal debutto di High School Musical che è stato girato proprio in questa scuola che si trova a Salt Lake, nello Utah. Inutile dirlo, gli scatti sono stati postati sui loro profili social ed hanno fatto, in poco tempo, il record di like. In questo periodo, la scuola è stata il set di High School Musical: The Musical: The Series con protagonisti Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. Per questo motivo è venuto spontaneo pensare che Zac Efron e Vanessa Hudgens si trovassero sul set, magari non per un ruolo ricorrente, ma per un cameo. D’altronde sono loro ad aver fatto la storia di High School Musical e si pensava potessero seguire la falsa riga di Corbie Blue, l’attore che ha vestito i panni di Chad Danforth nei film originali e che è tornato nella terza stagione della serie in un cameo che rappresenta un momento importante poiché funge da tramite tra il passato ed il futuro, unendo le “vecchie” generazioni a quelle più nuove. A tal proposito, l’attore afferma che:

“È sempre interessante come puoi parlare di qualcuno e all’improvviso ti chiamano. Penso che sia un ottimo esempio di ciò che sta accadendo in questo momento. Chiaramente l’energia circonda il progetto e la sentiamo tutti”.

Vanessa Hudgens e Zac Efron tornano alla East School

Ma per quanto riguarda il possibile ritorno di Zac Efron e di Vanessa Hudgens, purtroppo, è necessario spegnere gli entusiasmi dei fan e ci pensa Tim Federle, lo showrunner della serie che ha rivelato:

“Mentirei se dicessi che c’è qualche grande piano per un ritorno di Zac e Vanessa a questo punto. Sono anni che continuo a insistere su questa cosa. E finché questo spettacolo è in onda, non dormirò fino a quando Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale e Monique Coleman non appariranno nella serie in qualche modo. È tutto in lavorazione.”

Non ci resta altro che aspettare anche se sicuramente non prenderanno parte alla terza stagione che ha fatto il suo debutto ieri su Disney +, ma chi lo sa, magari in un futuro succederà. D’altronde i fan non aspettano altro, soprattutto dopo le parole di Zac Efron che si era detto entusiasta alla possibilità di un revival.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe rivedere Zac Efron e Vanessa Hudgens nei panni di Troy e Gabriella? Ti aspettiamo nei commenti!