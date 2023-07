Era scomparso dalla scena musicale per due anni, il cantante salito alla ribalta come giovanissimo membro dei One Direction Zayn Malik, meglio noto in qualità di solista semplicemente con il suo nome, ZAYN.

Un periodo, questo, che ha interamente dedicato alla sua vita privata e alla figlia Khai.

Ma a partire da oggi, venerdì 21 luglio 2023, è possibile ascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming musicale la sua nuovissima canzone, dal titolo “Love like this“, di cui qui di seguito andremo a scoprire il significato e la traduzione del testo.

Cominciamo subito!

Significato di “Love like this”

Questa canzone è dedicata ad una donna nei cui confronti l’artista prova emozioni forti, senza la quale non vorrebbe vivere e che gli ha fatto capire cosa sia davvero l’amore.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Oh, mi piace quando dimostri, quando dimostri

Quando dimostri che mi copri le spalle

Se mai provano a rotolare, provare a rotolare

Provare a rotolare sul tuo nome, io nero

Come li colpisci con i vestiti e lo sguardo

E i fianchi e i capelli così

Mi hai fatto entrare nella zona, nella zona

Nella zona, nella zona

[Pre-Ritornello]

Non voglio perdere tempo

Non voglio perdere tempo perché

Tu sei la, tu sei la corona

Voglio solo prendere il tuo tempo e

Tutto è in gioco, ma preferirei essere morto

Se questo significherà una vita vissuta senza di te, baby

[Ritornello]

Credo che l’amore sia così

Di solito, non vorrei mai lanciarmi così

Ma credo di voler scaricare le mie fiches perché

non posso tornare indietro

Credo che questa sia la fede

Ti do tutto e puoi pattinare così

Ma credo di dover correre questo rischio perché

Non posso tornare indietro



[Verso 2]

E mi piace quello che dici, quello che dici

Quello che dici quando sei in linea con me

Se non riuscirò mai a tornare indietro, tornerò indietro

Se mi riprendo dall’inseguimento, sono a posto

Non importa se è a sinistra o a destra

La tua direzione è nella mia mente

Mi ha fatto entrare nella zona, nella zona

Nella zona, nella zona

[Pre-Ritornello]

Non voglio perdere tempo

Non voglio perdere tempo perché

Tu sei la, tu sei la corona

Voglio solo prendere il tuo tempo e

Tutto è in gioco, ma preferirei essere morto

Se questo significherà una vita vissuta senza di te, baby

[Post-Ritornello]

Un bacio, sono avvolto

Due, quattro, sei, il mio jack

Tutto ciò che so è che

Non posso tornare indietro

Un bacio, sono avvolto

Due e sono attaccato

So solo che

Non posso tornare indietro

[Ponte]

Non voglio perdere tempo

Tu sei la corona

Tutto è in gioco, ma preferirei essere morto

Se questo significa una vita vissuta senza di te, baby

[Ritornello]

Credo che l’amore sia così

Di solito, non vorrei mai lanciarmi così

Ma credo di voler scaricare le mie fiches perché

non posso tornare indietro

Credo che questa sia la fede

Ti do tutto e puoi pattinare in questo modo

Ma credo di dover correre questo rischio perché

non posso tornare indietro

[Outro]

Non posso tornare indietro

Non posso tornare indietro

Ma penso di dover correre questo rischio perché

non posso tornare indietro.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Love like this”, vi aspettiamo nei commenti per leggere le vostre opinioni su questa canzone!