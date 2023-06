Zendaya è un’attrice ed una cantante degli Stati Uniti classe 1996. Senza dubbio si tratta di uno dei nomi che sta diventando sempre più conosciuto nel mondo dello spettacolo. La sua bellezza si nota facilmente, ma ciò che la contraddistingue è il talento che l’ha portata, in breve tempo, ad essere una delle attrici più amate ed apprezzate nel mondo.

Nel 2017 prende parte al film Spider-Man: Homecoming dove veste i panni di Michelle MJ Jones per poi continuare nei sequel Spider-Man: Far From Home nel 2019 e Spider-Man: No Way Home nel 2021. Tuttavia il vero successo lo raggiunge nel 2019 quando interpreta Rue Bennett in Euphoria, serie tv di grande successo, che segna l’inizio ufficiale della sua carriera che l’ha vista anche prendere parte a Malcom & Marie e Dune, entrambi film di successo mondiale. Ed ora è pronta per tornare protagonista nel mondo del cinema. Infatti, è stata scelta per prendere parte a Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino.

Secondo le prime indiscrezioni, Challengers sarà una commedia romantica e sportiva. I produttori saranno Amy Pascal (già produttrice di Spider-Man: No Way Home) e Bernard Bellew con Kevin Ulrich. Nel frattempo, è stato reso pubblico il trailer ufficiale del film così possiamo iniziare a dare un’occhiata e vedere cosa dobbiamo aspettarci. Zendaya vestirà i panni della protagonista, ovvero una sportiva che rimane coinvolta in un rapporto a tre con due colleghi che conosce da quando era adolescente. È il momento ideale per riaccendere rivalità del passato sia in campo che fuori. Tashi Duncan (l’attrice Zendaya) è una giovane tennista che inizia, un po’ per gioco, a flirtare con due amici: Art (l’attore Mike Faist) e Patrick (l’attore Josh O’Connor) riuscendo a sedurre entrambi ed avendo una storia con loro. Nel trailer, assistiamo ad un salto temporale che ci rivela come Tashi dovrà abbandonare il campo da tennis come giocatrice professionista in seguito ad un grande infortunio e diventerà, così, allenatrice e moglie di Art.

Zendaya sul set di Challengers

Durante un Challenger Tour, Art incontrerà nuovamente Patrick, l’ex fidanzato della moglie ed inizierà quella che possiamo definire la competizione più importante della sua vita. Come nella maggior parte dei film di Guadagnino, il cast non è troppo numeroso perché il suo obiettivo è quello di concentrarsi sulla storia e sulle interpretazioni. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e Challengers arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel mese di settembre, precisamente il 15. Probabilmente verrà presentato anche al Festival del Cinema di Venezia, ma tutti sono pronti a scommettere che sarà l’ennesimo successo. D’altronde dove c’è Zendaya l’ottimo riscontro è sempre assicurato. In più, la ragazza ha lavorato duramente per questo film tanto che, per tre mesi, si è allenata con Brad Gilbert, allenatore di tennis professionista ed ex giocatore. Proprio Gilbert ha affiancato lo staff per poter dare il suo parere sportivo e non commettere errori.

