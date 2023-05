Gli Zero Assoluto sono un gruppo pop italiano formato da Thomas De Gasperi e da Matteo Maffucci. Il successo per loro è arrivato nell’estate 2005 con il singolo Semplicemente che è rimasto per ben trenta settimane consecutive in classifica. Da quel momento, sono stati protagonisti di una carriera in ascesa che li ha visti cantare brani famosi come Sei parte di me, Svegliarsi la mattina, Per dimenticare, Di me e di te, Appena prima di partire, Quello che mi davi tu fino a Meglio così per citarne alcuni.

Ed oggi gli Zero Assoluto sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 maggio, esce infatti loro nuovo singolo dal titolo Sardegna che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto in collaborazione con SvegliaGinevra, una giovane cantautrice che il duo ha apprezzato molto ed è pronto per celebrare l’estate. La produzione di Sardegna, invece, è stata affidata a Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Il significato di Sardegna

Sardegna, il nuovo singolo degli Zero Assoluto, ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone di questa estate. Il gruppo, infatti, ha deciso di omaggiare l’isola italiana presa d’assalto dai turisti durante la bella stagione. Nel brano è impossibile non riconoscere subito lo stile del gruppo con la loro tipica dolcezza unita alla rapidità vocale. Queste le loro parole:

“Questa canzone è nata in poche ore. È una sequenza di immagini che si susseguono tra ricordi, nostalgia e promesse. È un pezzo che evoca suoni, profumi, desideri, sensazioni forti ed allo stesso tempo lontane”.

Nel frattempo, gli Zero Assoluto sono pronti a tornare sul palco dopo sei anni di assenza. Domani, sabato 20 maggio, saranno i protagonisti di un concerto al Fabrique di Milano già sold out, mentre poi sarà la volta di Palazzo dello Sport di Roma. Due occasioni speciali per celebrare i loro vent’anni di carriera insieme ai loro fan di sempre cantando i brani più recenti, ma soprattutto quelli che li hanno resi famosi negli ultimi anni.

