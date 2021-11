Zero Chill è una serie tv britannica che ha fatto il suo debutto su Netflix nel mese di marzo con una prima stagione composta da dieci episodi. Dedicata soprattutto ai bambini ed alle loro famiglie, troviamo come protagonista Kayla, un’adolescente molto brava nel pattinaggio artistico, ma costretta a mettere da parte la sua passione poiché la famiglia decide di seguire Mac, il suo fratello gemello, nella nuova avventura in una prestigiosa scuola di hockey trasferendosi da Toronto al Regno Unito.

Come ogni serie tv che si rispetti, la domanda che è sorta subito spontanea è stata quella di chiedersi se ci sarebbe stata una seconda stagione o meno. Nel mese di marzo, ovvero subito dopo l’uscita del primo capitolo, sembrava che sarebbe stato proprio così. D’altronde, Zero Chill è stata molto amata anche perché permette di conoscere meglio il mondo del pattinaggio e quello dell’hockey. Ed invece il colpo di scena. La notizia è di sole poche ore fa. La serie tv creata da Kirstie Falkous e da John Regier non avrà un seguito ed il teen drama sarà cancellato da Netflix dopo solo una stagione. D’altronde è il triste destino che stanno vivendo molti teen drama che, dopo il debutto, non vengono rinnovati. A darne la conferma ci ha pensato Deadline che ha riportato le dichiarazioni di una portavoce di Lima Pictures (ovvero coloro che hanno prodotto Zero Chill):

I protagonisti di Zero Chill

“Al momento non ci sono piani per una seconda stagione di Zero Chill. Siamo molto orgogliosi dello spettacolo che abbiamo realizzato e del suo successo globale. Sheffield è stato un posto meraviglioso in cui girare e speriamo di tornare in città con progetti futuri”.

Parole che hanno fatto capire il disinteresse di Netflix nel rinnovare Zero Chill. Molta la tristezza dei fan della serie che erano curiosi di assistere al ritorno di Kayla sui pattini ed alla sintonia ritrovata con il gemello Mac ponendo fine alla loro competizione.

E tu hai visto la prima stagione di Zero Chill? Ti sarebbe piaciuto vedere anche un secondo capitolo oppure condividi la decisione di Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!