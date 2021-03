Una nuova serie tv è pronta ad arricchire il catalogo Netflix, si tratta di Zero, nuovo prodotto originale della piattaforma di streaming creato da Antonio Dikele Distefano.

Il teaser trailer della serie tv è stato presentato proprio in queste ultime ore, e ci lascia dare un primo sguardo ai protagonisti, all’ambientazione e a quella che sarà la storia di Zero.

La serie tv, composta da 6 episodi, arriverà su Netflix a partire dal 21 aprile 2021.

Analisi del trailer e trama di Zero

Andiamo quindi a vedere che cosa riusciamo a capire della storia dalle immagini del teaser trailer, che vi mostriamo in cima alla pagina.

Il protagonista è Omar, come ci racconta la voce narrante che accompagna le immagini, un ragazzo milanese di colore che vive nel quartiere del Barrio. Sin da subito Omar si presenta come un ragazzo che fino a qualche giorno prima è stato invisibile, insignificante per il mondo che gli circola intorno, ma poi qualcosa è cambiato, è arrivato qualcuno che gli ha fatto scoprire che “essere invisibili è il vero potere”.

Omar infatti, come un vero e proprio eroe moderno, scopre di poter diventare invisibile e sfrutta questo grande potere per poter salvare il suo quartiere in un momento di pericolo. Omar fa quindi della sua debolezza il vero punto di forza.

Secondo la trama Omar durante la sua avventura scoprirà la vera amicizia, quella di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore…

La trama di Zero è liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano e ha come registi un nutrito gruppo formato da: Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.

Il cast di Zero

Il cast della serie vede la partecipazione di diversi giovani talenti italiani. Tra questi, nei panni del protagonista, troviamo l’attore Giuseppe Dave Seke. Accanto a lui Haroun Fall (che sarà Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), e poi ancora Madior Fall, Virgina Diop, Alex Van Damme, Frank Crudele, Giordano de Plano, Ashai Lombardo Arop, Roberta Mattei, Miguel Gobbo Diaz e Livio Kone.

In attesa di vedere Zero su Netflix, lasciate un commento qui sotto per dire la vostra sul trailer.