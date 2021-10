Zlatan Ibrahimovic è un calciatore svedese classe 1981 che proprio ieri, 3 ottobre, ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante che ha festeggiato con una grande festa a sorpresa andata in scena a Milano. Ibra è considerato, senza ombra di dubbio, uno dei calciatori più forti della sua generazione. È sufficiente pensare che è primatista di reti con la nazionale svedese ed, al momento, milita nel Milan dove è ritornato dopo dieci anni per, probabilmente, concludere la carriera in rossonero.

La vita degli sportivi da sempre attira la curiosità dei fan e non solo. Vi è la voglia di scoprire come vivono la loro vita sempre incentrata sull’essere in perfetta forma fisica e dare il massimo, ma nella loro vita quotidiana come sono? Abbiamo visto diversi documentari con protagonisti i volti del mondo dello sport come Roberto Baggio e Michael Schumacher per citarne due ed ora anche Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista di un film autobiografico dal film Zlatan tratto direttamente dall’autobiografia Io, Ibra. Il film è stato scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, sarà distribuito da Lucky Red e diretto da Jens Sjogren.

Il calciatore Zlatan Ibrahimovic

Il film Zlatan è atteso nelle sale cinematografiche italiane dall’11 novembre, mentre l’uscita sarà posticipata nel resto del mondo. Proprio oggi è uscito il trailer dove conosciamo una versione inedita ed originale di Zlatan Ibrahimovic: dalla sua infanzia nei sobborghi svedesi fino a diventare un nome conosciuto a livello mondiale con una costante nella sua vita, il calcio. Possiamo affermare che il calcio è stato per lui la liberazione e la salvezza da un ambiente difficile e lo ha portato a girare il mondo in importanti squadre come l’Ajax, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Manchester United, il Los Angeles fino al Paris Saint Germain e soprattutto gli ha permesso di raggiungere un record: quello di aver giocato in Champions League con sette squadre diverse. I panni di Zlatan Ibrahimovic saranno vestiti dall’attore Dominic Bajraktari Anderson dagli 11 ai 13 anni e dall’attore Granit Rushiti dai 17 ai 23 anni. Ovviamente anche lo stesso Ibra sarà coinvolto tanto che ha fatto da consulente nella scrittura della sceneggiatura. Sarà l’occasione giusta per conoscere il calciatore che, da sempre, è famoso per non aver cambiato il suo carattere deciso e schietto tanto che una delle frasi che lo rappresentano è:

“Io ho una filosofia: me ne frego di quello che la gente pensa e non sono mai stato a mio agio tra i tipi perbenino. Perché dovete ricordarvi: si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo”.

