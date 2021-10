Adelmo Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero o Sugar, è un cantautore italiano classe 1955. All’attivo ha brani di successo come Senza una donna, Baila, Così celeste, Diavolo in me, E’ delicato o Vedo nero per citarne alcuni. Un successo internazionale che si conferma giorno dopo giorno.

Ed ora è pronto per tornare sulla scena musicale e lo farà con un nuovo album dal titolo Discover atteso per il 19 novembre. Non si tratta di un lavoro qualsiasi, bensì del suo primo album di cover. Il disco sarà anticipato dall’uscita del singolo Follow you Follow me questo venerdì 22 ottobre, una rilettura di uno dei più grandi successi dei Genesis. In Discover troveremo le migliori versioni di Zucchero, ovvero quella che mixa la melodia italiana alla melodia afroamericana. L’album di cover, tuttavia, vedrà importanti duetti come quello con Bono in Canta la Vita, con Elisa in Luce (Tramonti a Nord Est), con Mahmood in Natural Blues, ma ad attirare l’attenzione e ad essere atteso con ansia è soprattutto il duetto virtuale con Fabrizio De André sulle note di Ho visto Nina volare. L’album uscirà in formato cd, doppio lp e digitale. Inoltre, su Amazon ci sarà la possibilità di comprare la copia di Discover autografata da Zucchero.

Il cantante Zucchero

La tracklist di Discover

Amore adesso (No Time for Love Like Now) Canta la vita con Bono The Scientist Wicked Game Luce (Tramonti a Nord Est) con Elisa Follow you Follow me Natural blues con Mahmood Fiore di maggio Human Con te partirò High flyin’ bird Ho visto Nina volare con Fabrizio De André Lost boys calling

Inoltre, vi è la possibilità di avere anche la versione deluxe di Discover con cinque brani in più, ovvero:

Old Town Road Motherless Child Lotus Flower con Hotei Silent Night Everybody’s Got To Learn Sometime con Ben Zucker

Nel frattempo, vi è grande attesa per il nuovo tour di Zucchero che andrà in scena all’Arena di Verona il prossimo anno. In realtà i concerti erano attesi quest’anno, ma purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo i 14 concerti sono stati posticipati ad aprile e maggio 2022.