Ecco le nostre proposte per questa settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio 2021.

Le uscite di questa settimana su Netflix

L’Apparenza delle cose

Disponibile dal: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Horror, thriller

Horror, thriller Cast : Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer

: Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer Rating: 14+

La protagonista di questo film da brivido è Catherine Clare una donna che da Manhattan finisce per trasferirsi nella remota cittadina di Chosen insieme a suo marito George e alla loro giovane figlia Franny. Mentre Gorge trova presto un buon lavoro come insegnante in un college, Catherine finisce per sentirsi sempre più isolata e sola, fino a quando non inizia a sentire delle oscure presenze nella casa in cui vive, e dei brutti presagi anche per quanto riguarda il suo matrimonio…

I Mitchell contro le macchine

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione

Animazione Cast : Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph

: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph Rating: Film per tutti

Se cerchi un film adatto anche ai più piccoli, da vedere insieme a tutta la famiglia, ecco quello che fa al caso tuo. Il film racconta di Katie Mitchell e della sua famiglia che, mentre sono in viaggio per accompagnare Katie ad una prestigiosa scuola di cinema, si trovano coinvolti in una rivolta dei macchinari. Tutti gli aggeggi elettrici ed elettronici iniziano infatti a prendere il sopravvento.

Go! Go! Cory Carson (Serie tv, Stagione 4)

Disponibile dal: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione

Animazione Cast : AC Lim, Paul Killam, Kerry Gudjohnsen

: AC Lim, Paul Killam, Kerry Gudjohnsen Rating: Film per tutti

Arrivano i nuovi episodi di Go! Go! Cory Carson. La serie animata dedicata ai più piccini di casa, porterà tante nuove avventure dell’automobilina Cory Carson per le strade di Bumperton Hills.

Le guide di Headspace: il sonno (Serie tv)

Disponibile dal: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Documentario

Documentario Cast : Evelyn Lewis Prieto

: Evelyn Lewis Prieto Rating: 12+

Hai mai pensato di riuscire a dormire meglio grazie ad una serie tv di Netflix? Ecco, con gli episodi della docuserie di Headspace imparerai a conoscere il sonno, ad abbattere luoghi comuni e interrogativi legati all’insonnia e alla difficoltà ad addormentarsi. Ogni puntata, poi, si concluderà con una meditazione guidata che ti aiuterà a dormire e a superare il momento difficile del mettersi al letto.

Cosa guardare su Amazon Prime Video questa settimana

Senza Rimorso di Tom Clancy

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Azione

Azione Cast : Michael B. Jordan, Lauren London, Jodie Turner-Smith

: Michael B. Jordan, Lauren London, Jodie Turner-Smith Rating: 14+

Il film, tratto dal romanzo Senza Rimorso di Tom Clancy, porta in scena uno dei personaggi più amati tra i tanti creati dall’autore. Il protagonista, John Clark, si ritrova a dover fare i conti con la morte di sua moglie incinta per mano di una squadra di soldati russi. Desideroso di vendetta, John cerca l’appoggio e l’alleanza con un agente della CIA e un compagno dei Navy Seal. Ma la sua vendetta personale finisce per portarlo a scoprire una grande cospirazione internazionale che potrebbe portare diritti verso una feroce guerra tra USA e Russia.

Shadows

Disponibile dal: 28 aprile 2021

28 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Mia Threapleton, Lola Petticrew, Saskia Reeves

: Mia Threapleton, Lola Petticrew, Saskia Reeves Rating: 12+

In un mondo distopico e post-apocalittico, una madre e le sue due figlie lottano per poter sopravvivere in un mondo in cui, esporsi alla luce del sole, è diventato pericoloso e mortale.

Se Son Rose

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci

: Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci Rating: 12+

Il protagonista di questa divertente commedia di e con Pieraccioni è Leonardo Giustini, un single cinquantenne incapace di instaurare un rapporto duraturo con le donne che frequenta. Stanca della situazione, sua figlia adolescente Yolanda (nata da un matrimonio naufragato diversi anni prima) decide di contattare tutte le ex di suo padre e cercare di combinare degli incontri. Leonardo verrà così catapultato in un caleidoscopio di ricordi e storie passate.

Leonardo (Serie tv, Stagione 1)

Disponibile dal: 28 aprile 2021

28 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Cast : Aidan Turner, Matilda De Angelis, James D’Arcy

: Aidan Turner, Matilda De Angelis, James D’Arcy Rating: 12+

Dalla serie di successo Rai, ecco gli 8 episodi di Leonardo, storia romanzata dell’artista del Rinascimento ma non solo. Insieme agli studi e all’arte di Leonardo, infatti, veniamo calati in un vero e proprio thriller, da momento che proprio Leonardo viene accusato dell’omicidio di una donna, Caterina da Cremona…

Da questa settimana su Disney+

Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte The Falcon and the Winter Soldier

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Documentario

Documentario Rating: Per tutti

Nel nuovo episodio della docuserie Assembled esploreremo il dietro le quinte della serie The Falcon and the Winter Soldier, dove ci verranno spiegati tutti i segreti che si nascondono dietro la produzione e la realizzazione della serie tv. Per i fan, per gli appassionati, ma anche per chi vuole sbirciare in questo mondo audiovisivo che ci regala ogni giorno delle grandi emozioni.

Nomadland

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May Rating: 12+

Dopo la grande recessione, la sessantenne Fern è costretta a lasciare la città in cui ha sempre vissuto e mettersi in viaggio con il suo furgone verso gli Stati Uniti occidentali. Lungo il viaggio conoscerà tante altre persone che, come lei, hanno dovuto lasciare il luogo in cui vivevano diventando nomadi moderni, spinti a spostarsi di posto in posto.

In uscita su Sky in questa settimana

The New Mutants

Disponibile dal: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Fantastico

Fantastico Cast : Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice Braga

: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice Braga Rating: 12+

I protagonisti di questo teen movie sono cinque ragazzi dai poteri speciali che tentano di fuggire dall’istituto in cui sono rinchiusi contro la loro volontà. Il film è legato all’universo cinematografico degli X-Men.

Nel bagno delle donne

Disponibile dal: 28 aprile 2021

28 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Commedia

Commedia Cast : Luca Vecchi, Daphne Scoccia, Stella Egitto

: Luca Vecchi, Daphne Scoccia, Stella Egitto Rating: 12+

Il protagonista di questa commedia è Giacomo, un trentenne disoccupato che, dopo aver discusso con sua moglie scappa in un cinema e rimane chiuso per errore nel bagno delle donne. Giacomo prende la palla la balzo e decide così di restare chiuso lì dentro, isolandosi dal mondo. La sua scelta però ben presto viene presa come un atto di protesta…

Vivarium

Disponibile dal: 29 aprile 2021

29 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Thriller

Thriller Cast : Jesse Heisenberg, Imogen Poots, Henna Hardwicke

: Jesse Heisenberg, Imogen Poots, Henna Hardwicke Rating: 12+

I protagonisti di questo film pieno di inquietudine sono una coppia che, alla ricerca di una casa perfetta, si ritrovano a girare per un quartiere pieno di case identiche che li trascina in una sorta di labirinto dal quale non riescono proprio ad uscire. E le anomalie intorno a loro sono sempre più grandi…

Wake Up – Il risveglio

Disponibile dal: 30 aprile 2021

30 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione

Azione Cast : Jonathan Rhys Meyers, William Forsythe, Francesca Eastwood

: Jonathan Rhys Meyers, William Forsythe, Francesca Eastwood Rating: 12+

Il protagonista di questo film è un uomo che, dopo un incidente, finisce in ospedale affetto da amnesia. La polizia lo accusa di essere uno spietato serial killer che ha ucciso numerose vittime, ma l’infermiera Diana, che crede nella sua innocenza decide di aiutarlo facendolo fuggire alla ricerca di indizi che lo scagionino.

Il Re di Staten Island

Disponibile dal: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Biografico

Biografico Cast : Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr

: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr Rating: 12+

Il protagonista di questa storia è Scott, un ragazzo che è stato profondamente segnato dalla morte del padre che faceva il vigile del fuoco, quando lui aveva solo sette anni. Ora, alla soglia dell’età adulta, mentre tenta di realizzare il sogno di diventare un tatuatore di successo, dovrà fare i conti con i traumi del passato…

