Canzoni del momento 2019 inglesi ed italiane

Artista Canzone Link

Arizona Zervas Roxanne Clicca qui per ascoltare

The Weeknd Heartless Clicca qui per ascoltare

Camila Cabello & DaBaby My Oh My Clicca qui per ascoltare

Dua Lipa Don’t Start Now Clicca qui per ascoltare

Post Malone Circles Clicca qui per ascoltare

Dance Monkey Tones And I Clicca qui per ascoltare

Billie Eilish Everything i Wanted Clicca qui per ascoltare

Trevor Daniel Falling Clicca qui per ascoltare

Maroon 5 Memories Clicca qui per ascoltare

Harry Styles Adore You Clicca qui per ascoltare

The Weeknd Blinding Lights Clicca qui per ascoltare

Blackbear Hot Girl Bummer Clicca qui per ascoltare

Selena Gomez Lose You To Love Me Clicca qui per ascoltare

Lewis Capaldi Before You Go Clicca qui per ascoltare

Khalid Up All Night Clicca qui per ascoltare

Shaed ft. Zayn Trampoline Clicca qui per ascoltare

Lauv ft. Lany Mean It Clicca qui per ascoltare

Camila Cabello Liar Clicca qui per ascoltare

The Chainsmokers ft. Kygo Family Clicca qui per ascoltare

French Montana ft. Swae Lee Out Of Your Mind Clicca qui per ascoltare

Selena Gomez Look At Her Now Clicca qui per ascoltare

Harry Styles Watermelon Sugar Clicca qui per ascoltare

Lizzo ft. Ariana Grande Good As Hell (Remix) Clicca qui per ascoltare

The Black Eyed Peas Ritmo (Bad Boys For Life) Clicca qui per ascoltare

Halsey Graveyard Clicca qui per ascoltare

Ed Sheeran ft Camila Cabello & Cardi South Of The Border Clicca qui per ascoltare

Niall Horan Nice To Meet Ya Clicca qui per ascoltare

Karol G ft. Nicki Minaj Tusa Clicca qui per ascoltare

Lewis Capaldi Someone You Loved Clicca qui per ascoltare

Taylor Swift ft. Shawn Mendes Lover (Remix) Clicca qui per ascoltare

Stormzy, Ed Sheeran ft. Burna Boy Own It Clicca qui per ascoltare

Sam Smith How Do You Sleep? Clicca qui per ascoltare

Ed Sheeran ft. Khalid Beautiful People Clicca qui per ascoltare

Harry Styles Lights Up Clicca qui per ascoltare

Rocco Hunt, J-Ax & Boomdabash Ti Volevo Dedicare Clicca qui per ascoltare

Aya Nakamura ft. Capo Plaza Pookie Clicca qui per ascoltare

Mahmood Barrio Clicca qui per ascoltare

Fred De Palma & Sofia Reyes Il Tuo Profumo Clicca qui per ascoltare

Tommaso Paradiso Non Avere Paura Clicca qui per ascoltare

Coez La tua canzone Clicca qui per ascoltare

Marracash Crudelia Clicca qui per ascoltare

Benji & Fede ft. Shari Sale Clicca qui per ascoltare

Marco Mengoni Duemila volte Clicca qui per ascoltare

Cesare Cremonini Al Telefono Clicca qui per ascoltare

Emma Marrone Stupida Allegria Clicca qui per ascoltare

Biagio Antonacci Ci Siamo Capiti Male Clicca qui per ascoltare

Annalisa ft. Rkomi Vento sulla Luna Clicca qui per ascoltare

Vasco Rossi Se ti potessi dire Clicca qui per ascoltare