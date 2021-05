Finalmente si torna al cinema e la fine di maggio è veramente scoppiettante! Sono molti i film che ci terranno attaccati alle poltrone: dall’animazione all’horror, dal drammatico al biografico, sicuramente le proposte sono interessanti… possibilmente da guardare in sala, ma chissà, magari anche all’aperto sotto le stelle. Sicuramente ci faranno compagnia i film degli Oscar, ora doppiati anche in italiano, ma anche alcuni lungometraggi che aspettiamo da molto, rimandati nelle sale a causa delle emergenze. In vista c’è anche il nuovo remake Disney su Crudelia De Mon, sicuramente uno tra i più attesi dell’anno.

Film in uscita a maggio

Il cattivo poeta

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Biografico, Drammatico

: Biografico, Drammatico Cast : Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Massimiliano Rossi

: Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Massimiliano Rossi Regia : Gianluca Iodice

: Gianluca Iodice Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Durata : 106 minuti

: 106 minuti Paese: Italia

Quale personaggio italiano è più affascinante e controverso di D’Annunzio? Dai versi splendidi e musicali delle poesie alle perversioni private, è un personaggio pubblico difficile da tenere sotto controllo… siamo nel 1936 e il Partito Fascista vuole sincerarsi che rimanga fedele al Partito. Giovanni Comini sarà incaricato di tenerlo sott’occhio, ma questa stramba conoscenza renderà difficile mantenere la propria posizione.

Il sacro male

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Horror

: Horror Cast : Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Katie Elwes, Katie Aselton

: Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Katie Elwes, Katie Aselton Regia : Evan Spiliatopoulos

: Evan Spiliatopoulos Distribuzione : Sony Pictures, Warner Bros

: Sony Pictures, Warner Bros Durata : 99 minuti

: 99 minuti Paese: USA

Un giornalista tenta di risollevare la propria carriera intervistando una ragazza che, dopo l’apparizione della Vergine Maria, ha acquisito la capacità di guarire i malati. Durante la sua visita nello sperduto paesino del New England, il giornalista comincia a sospettare che non si tratti davvero di un’apparizione divina, bensì di qualcosa di molto più oscuro.

Io rimango qui

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Commedia, Drammatico, Sentimentale

: Commedia, Drammatico, Sentimentale Cast : Sinje Irslinger, Jonas Holdenrieder, Max Hubach

: Sinje Irslinger, Jonas Holdenrieder, Max Hubach Regia : André Erkau

: André Erkau Distribuzione : Notorious Pictures

: Notorious Pictures Durata : 98 minuti

: 98 minuti Paese: Germania

Steffi è una neo diplomata con una vita perfetta e tanti sogni, primo tra tutti un viaggio a Parigi con il fidanzato. Le viene però diagnosticato un tumore incurabile che la porterà via nel giro di pochi mesi. Mentre tutti si preoccupano per lei, Steffi partirà con un ragazzo appena conosciuto per un viaggio on the road in Francia, durante il quale scoprirà come vuole passare il tempo rimastole. Tratto da una storia vera.

Morrison

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Drammatico

: Drammatico Cast : Giovanni Calcagno, Lorenzo Zurzolo

: Giovanni Calcagno, Lorenzo Zurzolo Regia : Federico Zampaglione

: Federico Zampaglione Distribuzione : Vision Distribution

: Vision Distribution Durata : 95 minuti

: 95 minuti Paese: Italia

Lodo è un ragazzo di vent’anni con un burrascoso rapporto con il padre e innamorato perdutamente della sua coinquilina. Per ora si esibisce al Morrison, leggendario locale romano. Un giorno incontra Libero Ferri, ex musicista che tenta di far riprendere il volo alla propria carriera, ma senza grandi risultati. Tra i due si instaura un’amicizia che sarà lo stimolo a superare le rispettive barriere.

The Father – Nulla è come sembra

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Drammatico

: Drammatico Cast : Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell

: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell Regia : Florian Zeller

: Florian Zeller Distribuzione : BIM Distribuzione

: BIM Distribuzione Durata : 97 minuti

: 97 minuti Paese: Gran Bretagna, Francia

Un cast stellare per un toccante film già premiatissimo dalla critica. Anthony (Anthony Hopkins) è un ricco pensionato che presenta i primi sintomi del morbo di Alzheimer. La figlia Anne (Olivia Colman) si trasferisce da lui per potergli stare accanto mentre la malattia lo deteriora sempre di più.

Un altro giro

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Drammatico

: Drammatico Cast : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen Regia : Thomas Vinterberg

: Thomas Vinterberg Distribuzione : Medusa Films, Movies Inspired

: Medusa Films, Movies Inspired Durata : 116 minuti

: 116 minuti Paese: Danimarca

La vita di Martin si è molto appiattita negli ultimi anni. Nel tentativo di ritornare ad essere un professore brillante e una presenza più piacevole e scoppiettante per moglie e amici, comincia con questi ultimi un esperimento: bere regolarmente per supplire alla carenza di alcool che, secondo un filosofo norvegese, affligge gli uomini. Sembra che il tentativo funzioni alla grande, ma le cose cambieranno alla svelta.

100% lupo

Al cinema dal : 20 maggio 2021

: 20 maggio 2021 Genere : Animazione

: Animazione Con le voci di : Ninna e Matti e Captain Blazer

: Ninna e Matti e Captain Blazer Regia : Alexs Stadermann

: Alexs Stadermann Distribuzione : Notorious Pictures

: Notorious Pictures Durata : 85 minuti

: 85 minuti Paese: Australia

Freddy Lupin è un ragazzino di quattordici anni pronto alla sua prima trasformazione in lupo mannaro ed è pronto a seguire le orme del padre, diventando il più forte di sempre. Le cose però non vanno come si aspettava e si ritrova trasformato in un barboncino… e incapace di tornare alla forma umana. Abbandonato dalla famiglia, Freddy dovrà lottare per il proprio riscatto.

Crudelia

Al cinema dal : 28 maggio 2021

: 28 maggio 2021 Genere : Commedia

: Commedia Con le voci di : Emma Stone, Mark Strong, Emma Thomson

: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thomson Regia : Craig Gillespie

: Craig Gillespie Distribuzione : Walt Disney Studios, Motion Pictures

: Walt Disney Studios, Motion Pictures Durata : 95 minuti

: 95 minuti Paese: USA

Live action dedicato a una delle cattive Disney più famose di tutti i tempi: Crudelia De Mon. Stilista emergente nella Londra punk degli anni Settanta, Crudelia (Emma Stone) imparerà ad emergere contro la sua datrice di lavoro, la Baronessa (Emma Thomson).