Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso! A Londra si è tenuta la premiere del film No Time to Die, il nuovo lungometraggio che ha come protagonista l’amatissimo 007 James Bond, ancora una volta interpretato dall’attore Daniel Craig (Era mio padre, Infamous – Una pessima reputazione, Cena con delitto – Knives Out).

La star di Hollywood, che ha già ricoperto il ruolo di James Bond nei film Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015), si è detto «molto sollevato»; era infatti più di un anno e mezzo che si attendeva questo giorno, dopo i ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19 si comincia a tornare alla normalità e ieri sera si è tenuta un’anteprima mondiale del film con il red carpet delle grandi occasioni alla mitica Royal Albert Hall di Londra.

Pubblico delle grandi occasioni, quindi, che oltre al cast del film ha visto sfilare la famiglia reale e tante star tutte arrivate per festeggiare un evento che non è solo cinematografico ma che segna un momento importante per tutti gli amanti del cinema: tornare a guardare i film nelle sale!

No Time to Die finalmente nelle sale di tutto il mondo

Non poteva esserci momento migliore, dunque, per presentare No Time to Die, che debutterà in tutti i cinema mondiali giovedì 30 settembre. Inizialmente l’originaria data di uscita era prevista per aprile 2020 e, dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia che hanno fatto slittare più volte l’uscita del film, è finalmente giunto l’atteso giorno. Uno degli ultimi trailer ve lo avevamo già mostrato, lo trovate qui.

Come era facile immaginare, comunque, la premiere è stata un’occasione non solo per presentare il cast del film – oltre a Daniel Craig erano presenti anche le due principali interpreti femminili Léa Seydoux (Bastardi senza gloria, Grand Budapest Hotel, Roubaix, una luce nell’ombra) e Lashana Lynch (Metropolitan Police, Delitti in Paradiso, Bulletproof), il «cattivo» Rami Malek (Una notte al museo, Bohemian Rhapsody, Fino all’ultimo indizio) -, ma una vera occasione mondana. Sul tappeto rosso, infatti, è apparsa anche la famiglia reale: il principe Carlo insieme a Camilla e il figlio William con Kate Middleton.

Tra le molte celebrità che hanno sfilato sul red carpet anche molti artisti, tra i quali gli attori Jason Momoa (Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Zack Snyder’s Justice League), Phoebe Waller-Bridge (Crazy Love, 2nd May 1997, Fleabag ) e Judi Dench (L’importanza di chiamarsi Ernest, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Un tè con le regine – Quattro attrici si raccontano), mentre fra gli invitati c’erano anche alcuni rappresentanti delle forze armate e dei sanitari, in tributo al loro lavoro durante la pandemia.

Significative le dichiarazioni di Daniel Craig rispetto, finalmente, all’uscita del film:

“Un anno fa, questo era solo un sogno. Non sembrava che saremmo arrivati qui. E invece eccoci, sono felice che ce l’abbiamo fatta e che possiamo festeggiare tutti insieme.”

No Time to Die sarà l’ultimo film di 007 con Daniel Craig?

No Time to Die è il 25esimo capitolo della serie di 007 e, probabilmente, anche l’ultimo in cui Daniel Craig vestirà i panni dell’agente segreto James Bond, ai più noto come 007, nato dalla penna dello scrittore britannico Ian Lancaster Fleming. Rispetto a tale qustione, a quanto pare, ancora non si hanno notizie certe.

Quando, in conferenza stampa, gli sono state chieste notizie a questo proposito Daniel Craig si è trincerato dietro una diplomatica dichiarazione:

“Non è un mio problema.”

Ci si aspetta molto da questo film, non solo perchè è uno degli eventi cinematografici più attesi post pandemia, ma anche perché nei mesi si è parlato di quanto No Time to Die sarà incredibile dal punto di vista di effetti speciali e scene incredibili. Alcune importanti sequenze, inoltre, sono state girate in Italia: tra i proverbiali inseguimenti e le sparatorie, infatti, si potranno vedere Matera e la Puglia. Onoltre avrà una durata record di 2 ore e 43 minuti.