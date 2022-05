Dopo il successo dei suoi ultimi singoli, Anna è tornata a stravolgere la scena del rap italiano. La giovane rapper, conosciuta per il suo stile ironico e pungente, pubblica oggi, 29 Aprile, il suo nuovo singolo intitolato 3 di cuori in collaborazione con il collega Lazza.

Continua così, il fortunato percorso musicale di Anna, che con “Bando” ha fatto ballare e cantare mezzo mondo nel 2020, diventando l’artista più giovane a raggiungere la vetta della classifica in Italia e ora è pronta a tornare in pista con il nuovo brano e con una nuova collaborazione.

In precedenza, Anna aveva lavorato con Gué Pequeno, ora, invece, si farà accompagnare da Lazza, nel singolo “3 di cuori” prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles e disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“3 di Cuori” segna la prima collaborazione della giovane rapper con l’artista che ha da poco pubblicato il suo terzo album in studio, “SIRIO” .

Il significato di 3 di cuori di Anna e Lazza

Il tema della canzone rimanda al significato nelle carte del tre di cuori, che rappresenta allo stesso tempo la sconfitta e la vittoria in amore.

Nel brano, inoltre, l’artista si scaglia contro chi l’ha accusata di non aver scritto alcuni dei suoi testi,“fanc*lo chi dice che mi faccio scrivere i testi”, rappa in una delle strofe del pezzo.

Il brano, è stato definito come una “drill banger energica e potente” ed è una canzone con un ritornello che rimane subito in testa e perfetta per i club e per l’estate.

Le grafiche della cover del singolo sono state realizzate da Corrado Grilli in arte Mecna, mentre la fotografia è di Simone Biavati.

Testo di 3 di cuori di Anna e Lazza

Oh, Andry

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah

Spezzo cuori dopo avergli dato la vita

Tu dammi la calma che Anna non c’è riuscita

Cercavo una via, ho trovato quella d’uscita

Dove stavo a mamma è mai piaciuta la situa’

Vorrеi essere sеria e dirti quello ho in testa

Ma la mia testa sta facendo party, nel cervello ho una festa

Anna non si spiega, comunica solo a gesti

F***ulo a chi dice: “Mi faccio scrivere i testi”

Scappo dalla city, voglio un posto nuovo

La tranquillità di prima forse la ritrovo

Dicono di me, lo so, non è niente di nuovo

Ho saputo che gli rode, sappiano che godo

Cuore vuoto, (?)

Nemmeno i miei amici sanno di ogni sfogo

Li tengo lontani da ‘sto mare d’odio

Perché non è facile schivare un coro

Vorrei sapessi le notti chi c’era

Ma vedevo soltanto lume di candela

Io volevo valessi un po’ più di una sera

Troppi coltelli dietro, ho di ferro la schiena, yo

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami no

Penso solo guardami now, yeah (Yeah)

Più di un bling, di un’AP o di una cubana (Uh)

Del tuo drip Givenchy o di Balenciaga (Ah)

Classe G, prendo lì, ti porto a casa (Uauan)

Mon amie, Tokyo Drift se c’è una retata

Ti confesso, avrei scommesso che non c’era storia (Wow)

Quando facevamo i soldi con un Motorola (Bling)

Guarda adesso dove siamo, fra’, com’è finita (Oh)

So che vogliono parlarmi anche se non è situa’ (Uh)

Io da solo faccio una squadra, uh

Qua solo chi ha torto m’accusa, uh

Un vincente trova una strada, uh

Un perdente trova una scusa, ah

Mi sembravi in sbatti, non sai cosa dirgli

A tutti ‘sti bimbi, cosa raccontargli

Adesso che è mainstream anche quando dici: “Che schifo gli sbirri”

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah

