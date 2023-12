4 amiche e un paio di jeans è un film che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2005. Diretto da Ken Kwapis, si basa sull’omonimo romanzo di Ann Brashares. Ci racconta di quattro migliori amiche inseparabili che, però, si preparano a passare un’estate molto lontane. A tenerle unite ci penseranno un paio di jeans che reputano magici. Protagoniste le attrici Amber Tamblyn nei panni di Tibby, Alexis Bledel in quelli di Lena, America Ferrera in quelli di Carmen e Blake Lively in quelli di Bridget. Il film ha avuto talmente tanto successo che, nel 2008, è stato realizzato il sequel 4 amiche e un paio di jeans 2 tratto da Per sempre in lu. Quattro amiche e un paio di jeans, quarto ed ultimo romanzo della serie della Brashares.

Un film che quasi tutti hanno avuto la possibilità di vedere almeno una volta durante la loro vita. Ancora oggi, infatti, viene spesso riprodotto sul piccolo schermo attirando l’entusiasmo del pubblico. E nel periodo in cui i reboot ed i sequel sono all’ordine del giorno, ecco che arriva questo nuovo titolo da aggiungere alla lista. Soprattutto perché le protagoniste di 4 amiche e un paio di jeans si sono riunite e lo hanno fatto per sostenere la collega America Ferrera. Inutile negarlo, è stato bello rivedere Amber Tamblyn, Alexis Bledel, Blake Lively ed America Ferrera tutte insieme, a distanza di dieci anni, soprattutto ora che sono cresciute e che tutte e quattro sono protagoniste di carriere degne di nota a livello mondiale.

Sappiamo che la Ferrera ha vestito i panni di Gloria nel live action di Barbie ed ha attirato l’interesse del pubblico con il suo monologo sulle donne. La ragazza ha voluto al suo fianco le amiche di sempre durante la proiezione speciale del film di Barbie in occasione delle nomination per i Critics Choice Awards. A rendere noto questo ricongiungimento è stata proprio l’attrice che ha postato, sui suoi social network, una foto delle quattro insieme ed ha scritto:

Le protagoniste di 4 amiche e un paio di jeans

“La sorellanza è arrivata tutta in rosa per celebrare la mia performance in Barbie la scorsa notte. Amo queste donne con tutto il mio cuore”.

È dal 2008 che i fan sperano in un sequel o in un reboot di 4 amiche e un paio di jeans, ma dal 2017 non si hanno più notizie a tal proposito. Eravamo rimasti fermi alle dichiarazioni di Amber Tamblyn che aveva rivelato come il terzo capitolo del film fosse in fase di sviluppo da un po’ di tempo, ma poi non ci sono più state notizie. Sappiamo tutti che tra il Covid prima e lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori del mondo di Hollywood poi è diventato tutto più difficile, ma questa reunion ora fa sognare i fan che, giustamente, tornano a sperare in qualcosa di positivo.

Ed anche se, ultimamente, le protagoniste non si sono espresse su questa possibilità, sappiamo che ne sarebbero entusiaste. D’altronde sono rimaste davvero molto legate negli anni, un legame che si è rafforzato maggiormente dopo che hanno finito di girare i film. Sono sempre presenti le une per le altre e non importa se ora sono quattro attrici di fama mondiale e non più quelle ragazzine innocenti e timide dei primi tempi, sono pronte per tornare sul set e regalare emozioni ai fan di 4 amiche e un paio di jeans.

E tu hai mai visto 4 amiche e un paio di jeans ed il suo sequel? Ti piacerebbe se ci fosse un terzo capitolo con protagoniste le quattro amiche? Ti aspettiamo nei commenti!