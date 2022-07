Esce oggi “Blender” dei 5 Seconds of Summer, gruppo musicale pop-punk australiano formato da Michael Clifford, Luke Hemmings, Ashton Irwin e Calum Hood.

Il brano rappresenta la decima traccia del quinto album in studio della band, “5SOS5” (la cui data di uscita è prevista per il 23 settembre prossimo), ed è stato eseguito per la prima volta il 5 luglio 2022 in occasione del Take my hand tour della band, che si concluderà a fine luglio.

Il 20 Marzo scorso, il batterista Ashton Irwin ha dichiarato che tale singolo è il suo preferito dell’intero album.

Significato della canzone

“Blender” dei 5 Seconds of Summer è un brano pop che racconta il tumulto di sentimenti, idee e ricordi che si affollano nella mente e nel cuore di un innamorato nel momento in cui la relazione sembra essere giunta a un punto di non ritorno.

Tuttavia l’amore pare ancora sopravvivere a tutti i problemi, e ciò offre la parvenza di un ipotetico ricongiungimento (“Ma non riusciamo a stare lontano“); nell’attesa che ciò accada, però, non si può fare altro che… “girare in un frullatore di emozioni“.

Testo della canzone

Ti senti solo dove sei?

Dall’altra parte della stanza

Con un coltello nel cuore

Lo sento anch’io, hmm

È solo il modo in cui ci è dato essere?

Sempre in fiamme, fino all’ultimo centimetro

Oh, credo che solo le stelle sappiano la verità, hmm

Morirei per te, morirei per te

Morirei per te (Per te)

Ho provato qualcosa per te

Ma tutto ciò che sento ora

Tutte le cose che hai detto nella mia testa

Che rimbalzano sul letto

Non è rimasto niente, che confusione

Oh, mio Dio, non finisce mai

Ora siamo stressati e depressi

E stiamo girando di nuovo

In un frullatore di emozioni

Tutte le cose che hai detto nella mia testa

rimbalzano sul letto

Non è rimasto nulla, che confusione

Oh, mio Dio, non finisce mai

Ora siamo stressati e depressi

E stiamo girando di nuovo

In un frullatore di emozioni

Ma non riusciamo a stare lontani

Quando mi conosci come mi conosci tu

È soprannaturale, mi hai fatto ululare alla luna

Morirei per te, morirei per te

Morirei per te (per te)

Ho provato qualcosa per te

Ma tutto ciò che sento ora

Tutte le cose che hai detto nella mia testa

Che rimbalzano sul letto

Non è rimasto nulla, che confusione

Oh, mio Dio, non finisce mai

Ora siamo stressati e depressi

E stiamo girando di nuovo

In un frullatore di emozioni (Ahh)

Tutte le cose che hai detto nella mia testa

rimbalzano sul letto

Non è rimasto niente, che casino

Oh, mio Dio, non finisce mai

Ora siamo stressati e depressi

E stiamo girando di nuovo

In un frullatore di emozioni

Oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh (Ooh)

Oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutte le cose che ho nella mia testa

rimbalzano sul letto

Non è rimasto nulla, che confusione

Oh, mio Dio, non finisce mai

Ora siamo stressati e depressi

E stiamo girando di nuovo

In un frullatore di emozioni.

Che dite di questa canzone? L’avete già ascoltata e, in caso affermativo, vi è piaciuta? Fatecelo sapere nei commenti!