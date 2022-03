I 5 Seconds of Summer sono tornati dopo due anni di assenza con il loro nuovo singolo dal titolo “Complete Mess”. Il pezzo è estratto dal quinto album in studio del gruppo australiano, che sarà pubblicato in modo indipendente in collaborazione con BMG dopo l’uscita del gruppo dall’etichetta Interscope. Il brano è accompagnato da un video musicale surrealista diretto da Lauren Dunn, con la direzione creativa di Tyler Serebreni.

Secondo un comunicato, “Complete Mess”, è stato creato durante un viaggio di scrittura a Joshua Tree, in California. È la prima canzone interamente scritta e prodotta dalla band, con il chitarrista Michael Clifford che si è occupato della produzione. La canzone è stata registrata in diverse sessioni: al Rancho V di Joshua Tree, nello studio casalingo di Clifford e al Dragonfly Creek a Malibu.

Qual è il significato di Complete Mess dei 5SOS

Il titolo della canzone fa riferimento a una maglietta che i fan dei 5SOS adorano e che Luke Hemmings ha indossato. Ma i testi vanno molto più in profondità: “Chiamala una lezione quando ti sento scivolare via. E mi sto perdendo metà della mia vita. Oh, mi rendi completo, mi rendi completo. Mi rendi un completo disordine”.

In una dichiarazione, Calum Hood ha detto: “Penso che sia una delle prime vere rappresentazioni della band. Ci sentiamo molto sollevati da questo.”

E Ashton Irwin del gruppo ha concordato: “Cerchiamo di realizzare questa canzone da dieci anni. Amiamo collaborare con altri creatori di musica, ma crediamo che questa canzone riesca ad esprimere al meglio il concetto di band come lo intendiamo noi.”

“Per questo disco volevamo fare qualcosa che ci rappresentasse al meglio e se vuoi fare qualcosa che rappresenti veramente come ti senti, devi farla da solo”, ha detto la band in una dichiarazione. “Volevamo riprodurre quel suono ampio che ci viene spontaneo quando suoniamo insieme, quindi abbiamo imparato a registrarlo. Questa nuova canzone è molto autentica. È esattamente il tipo di musica che vogliamo fare in questo momento e “Complete Mess” è una buona canzone per poter riconnetterci con i nostri fan dopo la nostra pausa. Non vediamo l’ora che tutti sentano su cosa lavoriamo”.

L’ultimo album del gruppo, Calm, è uscito a marzo, nel 2020.

I 5 Seconds of Summer inizieranno un tour mondiale quest’estate. L’11 giugno saranno a Vancouver, BC e concluderanno le tappe USA a St. Louis, Mo., il 24 luglio.

Il testo di Complete Mess dei 5SOS

[Verso 1: Luke]

Caught up in Heaven, but your Heaven ain’t the same

And I’ve never been a saint, have I?

This evanescence always fleeting like a flame

But I’m never one to change, am I?

[Pre-Ritornello: Luke]

Call it a lesson when I feel you slide away

And I’m missin’ out on half my life

[Ritornello: Tutti]

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

[Verso 2: Calum with Michael]

Hang on to moments like they’ll never drift away

‘Cause you’ll never get to say goodbye

I ask no questions as your colours take their hold

As my darkness turns to gold inside

[Pre-Ritornello: Calum with Michael]

I learned my lesson when I felt you slip away

And I’m missing out on half my life



[Ritornello: All]

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

[Ponte: Luke]

(You make me a complete mess)

(You make me a complete mess)

[Breakdown: Michael]

Caught up in Heaven, but your Heaven ain’t the same

But I’ve never been a saint, have I?

[Ritornello: Tutti, Michael, Ashton & Calum]

Oh, you make me complete

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess

Oh, you make me complete (You make me complete)

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess