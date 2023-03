Oggi 8 Marzo 2023 ricorre la Giornata Internazionale della Donna, spesso erroneamente chiamata Festa ma che in realtà viene celebrata per una giornata intera di sensibilizzazione su diritti, uguaglianza e responsabilità sociale, durante questa giornata sono tanti i vip che hanno condiviso sui social i loro messaggi.

Piero Pelù ha ricordato Lea Garofalo, uccisa a Milano dalla ‘Ndrangheta nel 2009, alla quale i Litfiba nel 2016 hanno dedicato la canzone “Maria Coraggio”. Il rocker fiorentino ha scritto sui social: “Spesso non le vediamo nemmeno arrivare (sto parafrasando la scrittrice femminista americana Levenstein), eppure le donne ci sono sempre state, nascoste, umiliate, sminuite, costrette sempre a dimostrare il loro valore, violentate, accusate, a dimostrare quanto il genere maschile sia meschino e invidioso della loro inafferrabilità”.

Anche Vasco Rossi, che alle donne ha sempre riservato un posto d’onore nelle sue canzoni ha voluto scrivere un pensiero per la giornata delle donne: “Siete lo spettacolo del mondo”.

Madame ha scelto di citare il libro di una scrittrice nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, dal titolo “We All Should Be Feminists”. Gemitaiz pubblica una foto da bambino e scrive: “Happy Women’s Day” mentre Gianna Nannini ha pubblicato una mimosa e scritto: “Auguri a noi!”.

8 Marzo 2023 i messaggi dei vip: non solo auguri anche molte polemiche

Non mancano però le polemiche, con tanti persone che lanciano battute infelici: un utente ha scritto a Levante: “Non capisco il perché Levante, che era bella con i capelli neri, si sia fatta fare quella tinta orribile, che la rende una donna bruttina e sciupatella. La canzone però è bellissima”, questo è l’unico messaggio che la cantante ha deciso di condividere sui social con tanto di risposta, “Vi risparmio il resto dei commenti, ha aggiunto l’artista, che da sei mesi dimostrano ‘sorellanza’, ‘fratellanza’ e rispetto etc…. Il mio mer*a di diritto a essere ‘bruttina’ me lo tengo strettissimo”.

E infine anche Antonello Venditti, nato proprio l’8 Marzo, restituisce a tutte le donne gli auguri con l’auspicio che ogni battaglia non resti inascoltata. “Vi adoro”, dice in un video pubblicato sui social.

