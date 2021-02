A Discovery of Witches è una serie televisiva andata in onda, per la prima volta, nel 2018 su Sky One. Adattata alla serie di romanzi All Souls di Deborah Harkness, racconta la storia di Diana che, dopo aver trovato un manoscritto antico, si ritrova in un nuovo mondo abitato da vampiri, streghe e demoni e sarà costretta a riconoscere di avere anche lei un lato magico.

Due stagioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso ed ora scopriamo che da poco, precisamente il 9 febbraio, si sono concluse le riprese della terza stagione. Sappiamo che sono iniziate nel settembre 2020 in Galles grazie ad una foto che l’account di Sky aveva pubblicato sul proprio profilo Twitter direttamente dal set. La terza stagione, ovviamente, sarà adattata dal libro finale della trilogia The Book of Life. Molto probabilmente vi sarà il ritorno di Marcus (l’attore Ed Bluemel) nonostante lo abbiamo lasciato privo di sensi nel bosco, alla fine della seconda stagione. Troveremo anche Ysabeau (l’attrice Lindsay Duncan), Domenico (l’attore Gregg Chillin), il vampiro Gerbert (Trevor Eve) e Sarah (l’attrice Alex Kingston).

I protagonisti di A Discovery of Witches

Soprattutto, assisteremo al ritorno in scena di Gallowglass, il nipote di Matthew, interpretato dall’attore Steven Cree che tornerà in modo differente visto che non sarà più la versione della fine del Cinquecento, ma una versione contemporanea. Riguardo la terza stagione di A Discovery of Witches, Ed Bluemel ha dichiarato che:

“Penso che sia davvero bello vedere alcuni dei personaggi, che non si sono visti nella seconda stagione, ricollegarsi. E’ fantastico vedere l’intera banda di nuovo insieme”.

I personaggi della terza stagione vivranno avventure diverse e percorsi separati per poter seguire le proprie missioni. Ancora non sappiamo bene quando andrà in onda il seguito, ma rumors indicano tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Sicuramente sarà l’ultima stagione e chiuderà la trilogia. Gli ultimi episodi della seconda stagione sono andati in onda pochi giorni fa e per chi volesse fare un rewatch la serie tv è disponibile on demand ed in streaming su Now Tv.

