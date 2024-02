Il genere horror è sempre più sulla cresta dell’onda. D’altronde si tratta di un genere che appassiona e che tiene con il fiato sospeso il pubblico ottenendo, così, quasi sempre un ottimo riscontro anche da parte della critica.

Per questo motivo si è deciso di puntare sempre di più su di esso. Ed ora è in arrivo Abigail, un vampire horror che si ispira a La Figlia di Dracula, film cult horror uscito nel 1936 diventandone, così, un reboot ma più soft. Il film è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per la prossima primavera, precisamente per il 16 maggio. Alla regia di Abigail troviamo il famoso Radio Silence, ovvero la squadra formata da Matt Bettinelli Olpin e da Tyler Gillett che hanno alle spalle successi horror degni di nota come il recente Finchè morte non ci separi (Ready or Not) o Scream per citarne alcuni. Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, è stato reso pubblico il trailer del film così, in questo modo, possiamo già vedere le sorprese che ci riserverà.

Abigail, la protagonista del nuovo film horror in arrivo

Analisi del trailer di Abigail

Il trailer di Abigail ci fa capire, fin da subito, che non tutto è come sembra e che non mancheranno momenti di tensione, ma anche di puro terrore. Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una ballerina di 12 anni, figlia di un potente personaggio della malavita. Il loro compito è quello di sorvegliare la bambina durante la notte, in attesa del riscatto richiesto di 50 milioni di dollari. Tuttavia, mentre sono rinchiusi in una villa isolata con la bambina, iniziano a sparire uno dopo l’altro fino a quando si rendono conto, con orrore, di essere rinchiusi con una bambina non comune, ma si tratta di un mostro assetato di sangue.

Il film Abigail ha tutte le carte in regola per essere un successo mondiale anche perché potrà contare su un cast di tutto rispetto con Melissa Barrera (già nota per aver preso parte a Scream) che vestirà i panni di Abigail, ma spazio anche a Dan Stevens, William Catlett, Kathryn Newton, Kevin Durand ed Angus Cloud. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare il mese di maggio per poterci far “spaventare” tutti da Abigail, ma al tempo stesso farci appassionare da questa trama avvincente.

E tu ami i film di genere horror? Andrai al cinema a vedere Abigail? Ti aspettiamo nei commenti!