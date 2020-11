A partire da ieri venerdì 27 novembre è in rotazione radiofonica “Realize”, il secondo singolo estratto dal nuovo album degli AC/DC “Power Up” uscito il 13 novembre.

La leggendaria rock band australiana ritorna con un nuovo progetto anticipato dal singolo “Shot In The Dark”.

“Power Up” ha soddisfatto l’attesa di milioni di fan che ormai da anni attendevano la riapparizione sulla scena discografica della band caposaldo del hard rock mondiale. Il disco, il diciassettesimo nella lunga carriera della band australiana, arriva a distanza di ben sei anni dall’ultimo “Rock Or Bust”. Per registrarlo gli AC/DC sono tornati al Warehouse Studio di Vancouver e hanno richiamato il produttore Brendan O’Brien che aveva lavorato con loro già ai precedenti “Black Ice” e “Rock Or Bust”.

A tre anni di distanza dalla morte di Malcolm Young, membro fondatore degli AC/DC, la band decide di riunirsi per celebrare la memoria del defunto chitarrista, una perdita grave che ha influito sul seguito performativo del gruppo australiano. Il frontman Brian Johnson ha ricordato con queste parole come Malcolm si sarebbe arrabbiato se avessero fatto qualcosa di di diverso da quello che sanno fare meglio:

“Gli AC/DC sono nati nella mente di Malcolm Young molti anni fa quando era seduto a casa sua in Australia e l’unica musica che potevi ascoltare era della musica soft, calma, e lui semplicemente pensò: ‘Tutto questo è troppo dolce, voglio fare qualcosa per cambiare la situazione’ –

Il loro ultimo brano invita a non arrendersi mai davanti alle difficoltà e di imprimere la giusta dose di adrenalina per realizzare i propri sogni e puntare sulle proprie forze per combattere.

“Power Up” è un mix di dodici tracce dove gli AC/DC propongono il loro classico stile hard rock tra riff di chitarra orecchiabili e ritmiche precise e costanti.

L’album, già disponibile in pre-order, è acquistabile in svariati formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc).

L’edizione più curiosa è sicuramente il box limited edition, unico nel suo genere, e pezzo imperdibile per i collezionisti e i fan del gruppo. Il cofanetto conterrà uno schermo e premendo un bottone a lato della special box, si illuminerà il logo degli AC/DC mentre gli altoparlanti integrati faranno partire “Shot In The Dark”. Inoltre, Il cofanetto include il CD con booklet di 20 pagine, che contiene foto esclusive, e un cavo di alimentazione USB che permette di ricaricare la scatola.

Testo di “Realize”

[Verse 1]

The moment you realize

Those moments just pass you by

Gonna take you to Paradise

[Pre-Chorus]

Move it

Make you prove it, yeah

Breakin’ out

Break it down

Feel the chills, feel the chills

Movin’ down your spine

[Chorus]

When we recall and realize

Make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

[Verse 2]

Your eyes playin’ tricks on you

Your mind will seek the truth

You know you’re gonna make it through

[Pre-Chorus]

I said move it

Make you prove it

Shake it up, shake it down

Feel the chill, feel the chill

Movin’ down your spine

[Chorus]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I got the power to electrify

Make or break, or satisfy

Feel a chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

Fly, fly

[Solo]

[Chorus]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

Traduzione di “Realize”

[Strofa 1]

Il momento in cui capirai

Che quei momenti che ti passano accanto

Ti porteranno in Paradiso

[Pre-Ritornello]

Muoviti

Provalo, sì

Evadi

Spacca tutto

Senti l’adrenalina, senti l’adrenalina

Che ti scende lungo la schiena

[Ritornello]

Quando ricordiamo e capiamo

Per farti capire

Che ho il potere di ipnotizzare

Fai un gioco, ipnotizza

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare

[Strofa 2]

I tuoi occhi ti stanno giocando un brutto scherzo

La tua mente cercherà la verità

Sai che ce la farai

[Pre-Ritornello]

Ho detto muoviti

Fartelo provare

Datti una mossa, datti una mossa

Senti l’adrenalina, senti l’adrenalina

Che ti scende lungo la schiena

[Ritornello]

Quando ricorderemo e capiremo

Ti farò capire

Ho il potere di elettrificare

Fare, disfare o soddisfare

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare

Volare, Volare

[Assolo]

[Ritornello]

Quando ricordiamo e capiamo

Ti farò capire

Che ho il potere di ipnotizzare

Fai un gioco, ipnotizza

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare