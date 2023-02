Nell’ultimo periodo Netflix, Amazon Prime Video e Disney + sono le piattaforme di streaming di cui si parla maggiormente, ma c’è anche un’altra piattaforma che sta diventando sempre più importante ed interessante. Si tratta di Apple Tv +, una piattaforma di streaming con un catalogo ricco di titoli nuovi ed originali in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori che stanno diventando sempre più numerosi.

Per questo motivo Apple Tv + ha deciso di dare ascolto a ciò che piace di più al pubblico ed ha deciso di rinnovare per la terza stagione Acapulco, la serie comedy Apple Original che sta avendo un ottimo successo. Il protagonista, ma anche produttore, è Eugenio Derbez, vincitore di un Premio Emmy e di un Sag Award ed a tal proposito di Acapulco ha affermato:



“Noi di 3Pas Studios siamo grati ad Apple Tv +, la casa perfetta per Acapulco, insieme al nostro partner di produzione Lionsgate, ai registi, al cast ed alla troupe. Abbiamo sempre creduto che le storie che raccontiamo sulle nostre comunità e le loro culture possano conquistare l’affetto del pubblico di tutto il mondo, quindi alzate l’aria condizionata, sta per diventare ancora più caldo a Las Colinas Resort”.

Una decisione che Apple Tv + ci ha messo poco a prendere visto il grande riscontro da parte sia del pubblico che della critica tanto che Morgan Wandell, responsabile della programmazione internazionale della piattaforma di streaming, ha rivelato: I protagonisti della serie tv Acapulco

“Abbiamo visto una risposta di pubblico travolgente da parte degli spettatori di tutto il mondo che si sono innamorati di Acapulco. Eugenio, Austin, Ben, Eric, Kim ed il talentuoso cast e la troupe della serie hanno creato uno show che fa stare bene, che scalda il cuore, che suscita emozioni e le risate. Non vediamo l’ora di riproporre tutto questo nel terzo capitolo di Acapulco”.

La prima stagione di Acapulco aveva conquistato il pubblico, ma la seconda lo ha fatto proprio innamorare ed emozionare tanto che è stata definita esilarante ed è stato uno dei migliori show del 2022 raggiungendo il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Stando ai primi rumors che giungono sappiamo che le riprese della terza stagione di Acapulco dovrebbero iniziare questa primavera e la nuova stagione sarà composta da 10 episodi. Nel terzo capitolo ci sarà la possibilità di riparare gli errori dl passato ed avere nuovi inizi. Diretta da Sam Laybourne, nel cast troveremo ancora Enrique Arrizon nei panni di Maximo Gallardo, Fernando Carsa in quelli di Memo, Damian Alcazar in quelli di Don Pablo, Camila Perez sarà Julia e Vanessa Bauche sarà Nora. Acapulco, ispirata alla serie How to Be a Latin Lover ci racconta del ventenne Maximo Gallardo che ottiene un lavoro nella struttura alberghiera più famosa di tutta Acapulco, ma presto si renderà conto che il lavoro è più complicato di quello che potesse immaginare.

E tu hai visto Acapulco? Cosa ti aspetti da questa terza stagione della serie Apple Originals? Ti aspettiamo nei commenti!