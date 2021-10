Adele, cantautrice britannica classe 1988, ha affascinato il mondo intero con il suo talento e la sua voce. Brani che hanno catturato l’attenzione e spesso hanno anche commosso come Hello, Someone Like You, Skyfall, Send My Love e Rolling in the Deep per citarne alcuni.

Di recente ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo notevole cambiamento fisico grazie ad una particolare dieta seguita. Tuttavia, ora è tornata protagonista della scena musicale dopo sei anni di silenzio dal suo ultimo lavoro. Oggi, venerdì 15 ottobre, è uscito Easy on Me, il suo nuovo singolo in rotazione alle radio e disponibile sulle piattaforme di streaming musicale. Easy on Me anticipa l’uscita di 30, album atteso per il 19 novembre e che rappresenta il disco della rinascita per Adele.

La cantante Adele

Il significato di Easy on Me

Easy on Me è una ballata piano e voce. Rappresenta una sorta di lettera d’amore a se stessa, ma non solo, per affrontare i periodi difficili vissuti negli ultimi anni, come il divorzio con Simon Konecki oppure il tempo che passa. Mi raccomando, preparate i fazzoletti. D’altronde siamo abituati a queste canzoni emotive di Adele, con il Time che la definisce “potente ed emotiva”. Adele chiede di essere capita e di andarci piano. Dapprima lo chiede al figlio e chiede scusa per aver fatto delle scelte poco attente. Poi è il turno dell’ex marito con la cantante che afferma che si è arresa, ma che ci ha provato con tutte le sue forze ed infine a se stessa perdonandosi per aver agito in buona fede e per aver dovuto dire basta, ma d’altronde non poteva più aggrapparsi alla speranza e far andare avanti una relazione giunta al capolinea, come in molti fanno.

E tu hai già sentito il nuovo singolo di Adele? Cosa ne pensi di questa forza ritrovata dalla cantante? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, di lasciamo con la traduzione della canzone!

La traduzione di Easy on Me

Non c’è oro in questo fiume

Dove da sempre mi lavo le mani

So che c’è speranza in queste acque

Ma non riesco a trovare la forza per nuotare

Mentre sto annegando nel silenzio

Baby, fammi entrare

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Non c’è spazio perché possa cambiare neanche una cosa

Quando siamo entrambi così fermi sulle nostre idee

Non puoi negare quanto duramente io ci abbia provato

Ho cambiato chi ero per mettervi entrambi al primo posto

Ma ora mi arrendo

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Avevo buone intenzioni

E le più grandi speranze

Ma adesso lo so

Probabilmente non si vede neanche

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me