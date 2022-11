Adele, cantautrice britannica classe 1988, ha affascinato il mondo intero con il suo talento e la sua voce. Brani che hanno catturato l’attenzione e spesso hanno anche commosso come Hello, Someone Like You, Skyfall, Send My Love e Rolling in the Deep per citarne alcuni.

Di recente ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo notevole cambiamento fisico grazie ad una particolare dieta seguita. Dopo sei anni lontana dalla scena musicale, è tornata con l’album 30 dove racconta la sua rinascita sia in campo professionale che in campo privato. Ed oggi, inoltre, Adele torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I Drink Wine che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte, appunto, dell’ultimo album della cantautrice britannica e vanta già 200 milioni di stream. Ma non è certo una novità, d’altronde si sa che qualsiasi brano di Adele è sempre un successo. È sufficiente pensare che il singolo Easy on Me è stato certificato platino nel nostro paese.

Il significato di I Drink Wine

Sappiamo che Adele ha vissuto dei momenti difficili nella sua vita privata dopo la separazione dal marito, ma soprattutto dopo la morte del padre che è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un padre rinnegato poiché, proprio a causa dell’alcool, abbandonò la moglie ed Adele a soli tre anni. Fino al 1999 sono rimasti in contatto, ma poi la decisione di allontanarsi per sempre nonostante i vari tentativi dell’uomo di riconciliarsi con la figlia riconoscendo tutte le sue colpe. In I Drink Wine, nuovo singolo di Adele, la cantautrice spiega poiché ha detto addio agli alcolici e canta di come sia limitata dalle scelte che qualcun altro ha fatto: “Come mai diventiamo entrambi la versione di una persona che non ci piace nemmeno?”. Durante un’intervista con Oprah Winfrey, infatti, Adele ha ammesso:

“Ho smesso di bere, questo è un ottimo modo per conoscere davvero te stesso. Bere acqua ed essere sobrio affrontando qualsiasi altra cosa”.

La cantante Adele

E tu sei un fan di Adele? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo I Drink Wine? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione I Drink Wine

Come si può diventare così limitati dalle scelte che fa qualcun altro?

Come mai entrambi diventiamo una versione di una persona che non ci piace nemmeno?

Siamo innamorati del mondo ma il mondo vuole solo abbatterci

Mettendoci ideali nelle nostre teste per corrompere i nostri cuori in qualche modo

Quando ero bambina, ogni singola cosa poteva farmi impazzire

Assorbo tutto per divertimento, ma ora bevo solo al vino

Dicono di giocare duro, lavori duro, trova l’equilibrio nel sacrificio

Eppure non conosco nessuno che sia veramente soddisfatto

Faresti meglio a credere che ci sto provando (provando, provando)

Per continuare a scalare (scalare, scalare)

Ma più in alto ci arrampichiamo più sembra che entrambi non siamo più saggi

Quindi spero di imparare a superare me stessa

Smettendo di cercare di essere qualcun altro

Così possiamo amarci gratis

Tutti vogliono qualcosa, tu vuoi solo me

Perché sono ossessionata dalle cose che non posso controllare?

Perché sto cercando l’approvazione da persone che non conosco nemmeno?

In questi tempi folli spero di trovare qualcosa a cui aggrapparmi

Perché ho bisogno di un po’ di sostanza nella mia vita, qualcosa di reale, qualcosa che sembri vero

Faresti meglio a credere per te che ho pianto (ho pianto, ho pianto)

Alte maree (Alte maree, alte maree)

Ti voglio così tanto, ma non puoi combattere il fuoco con il fuoco

Oh oh oh oh

Spero di imparare a superare me stessa

Smettendo di cercare di essere qualcun altro

Oh, voglio solo amarti, amarti gratis

Perché tutti vogliono qualcosa da me, tu vuoi solo me

Ascolta, so quanto posso andare in basso, do il bene che ricevo

Hai il peso di tutto ciò perché sei tutto ciò che mi è rimasto

Spero che in tempo (Spero in tempo) troveremo entrambi (troveremo entrambi) la pace della mente

A volte la strada meno battuta è la strada che è meglio lasciare indietro

Quindi spero di imparare a superare me stessa

Smettendo di cercare di essere qualcun altro

Oh, voglio solo amarti, amarti gratis, sì

Perché tutti vogliono qualcosa da me, tu vuoi solo me

Faresti meglio a credere che ci sto provando (provando, provando)

Per continuare a scalare (scalare, scalare)

Ma più in alto ci arrampichiamo più sembra che entrambi non siamo più saggi