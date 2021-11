Adele, cantautrice britannica classe 1988, ha affascinato il mondo intero con il suo talento e la sua voce. Brani che hanno catturato l’attenzione e spesso hanno anche commosso come Hello, Someone Like You, Skyfall, Send My Love e Rolling in the Deep per citarne alcuni.

Di recente ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo notevole cambiamento fisico grazie ad una particolare dieta seguita. Tuttavia, ora è tornata protagonista della scena musicale dopo sei anni di silenzio dal suo ultimo lavoro. Proprio oggi, venerdì 19 novembre, esce il suo nuovo album 30 che parla della sua rinascita in vari campi della sua vita tanto che la cantante non ha avuto dubbi e lo ha definito il suo disco più personale che abbia mai prodotto e contemporaneamente, oggi, viene rilasciato anche un nuovo singolo dal titolo Oh My God.

Il significato di Oh My God

Oh My God è una delle 12 tracce contenute nell’album 30. Il singolo parla di Adele che vuole mettersi al primo posto, darsi la giusta importanza, ma contemporaneamente non ne è sicura e nascono conflitti interni per quanto riguarda la sua decisione. Adele prende il controllo della sua vita dopo un episodio depressivo che ha caratterizzato la sua vita. Durante la sua esistenza ha sempre avuto un uomo al suo fianco, mentre ora si rende conto di essere single e pronta a prendere parte ad appuntamenti per la prima volta da quando è famosa.

E tu hai già avuto modo di ascoltare la canzone Oh My God? Cosa ne pensi di questa nuova versione di Adele?

La traduzione di Oh My God

Non ho molto tempo da spendere

Ma ho tempo per te per mostrare quanto ci tengo

Vorrei che ti permettessi di rompere i miei muri

Ma sto ancora perdendo il controllo a causa della caduta

Ragazzo, dai, buon amore, non mentirò

È ciò che mi fa tornare indietro anche se sono terrorizzata

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mm, sì, ayy-ayy, ayy

Mm, sì, ayy-ayy, ayy-ayy

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mm, sì, ayy-ayy, ayy

Mm, sì, ayy-ayy, ayy-ayy

Oh mio Dio, non posso crederci ma fuori da

Tutte le persone del mondo

Oh, non c’è niente come un piccolo salto

Fuori dalla mia vita e dentro la tua

Forse, piccolo, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema ma sembra giusto

Immergendosi ai confini del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere

Sono uno sciocca ma tutti pensano che io sia cieca

Preferisco essere uno sciocca che lasciarmi indietro

Non devo spiegarti a te

Sono una donna in abito e faccio quello che voglio, ooh-ooh

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mm, sì, ayy-ayy, ayy

Mm, sì, ayy-ayy, ayy-ayy

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mm, sì, ayy-ayy, ayy

Mm, sì, ayy-ayy, ayy-ayy

Oh mio Dio, non posso crederci ma fuori da

Tutte le persone del mondo

Oh, non c’è niente come un piccolo salto

Fuori dalla mia vita e dentro la tua

Forse, piccola, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema ma sembra giusto

Immergendosi ai confini del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere

Signore, non lasciarmi, dico: “Signore, non lasciarmi”, dico: “Signore, non lasciarmi, deludermi (Oh ​​Signore)

Signore, non lasciarmi, dico: “Signore, non lasciarmi”, dico: “Signore, non lasciarmi, deludermi (non lasciarmi cadere)

Signore, non lasciarmi, dico: “Signore, non lasciarmi”, dico: “Signore, non lasciarmi, deludermi (Oh ​​mio Dio)

Signore, non lasciarmi, dico: “Signore, non lasciarmi”, dico: “Signore, non lasciarmi, deludermi (Oh, oh, oh, oh)

Oh mio Dio, non posso crederci ma fuori da

Tutte le persone del mondo

Oh, non c’è niente come un piccolo salto

Fuori dalla mia vita e dentro la tua

Forse, piccola, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema ma sembra giusto

Immergendosi ai confini del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere