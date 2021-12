Adele, cantautrice britannica classe 1988, ha affascinato il mondo intero con il suo talento e la sua voce. Brani che hanno catturato l’attenzione e spesso hanno anche commosso come Hello, Someone Like You, Skyfall, Send My Love e Rolling in the Deep per citarne alcuni.

Di recente ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo notevole cambiamento fisico grazie ad una particolare dieta seguita. Tuttavia, ora è tornata protagonista della scena musicale dopo sei anni di silenzio dal suo ultimo lavoro con il nuovo album 30 dove parla della sua rinascita sia in campo professionale che nel campo privato. Possiamo affermare che il 2021 è stato il suo anno senza ombra di dubbio anche per quanto riguarda la carriera grazie proprio all’album 30 che possiamo definire l’album dei record. È sufficiente pensare che in poche ore ha superato tutti i record dell’anno ed in tre giorni si è aggiudicato il titolo di disco più venduto dell’anno.

La cantante Adele

Stasera, mercoledì 15 dicembre, è pronta per tornare protagonista sul piccolo schermo con il suo Adele One Night Only: uno show che la cantante si è regalata e che andrà in onda alle ore 21.15 su Sky Uno ed in streaming su Now. Un grande concerto andato in scena lo scorso 14 novembre all’esterno del Griffith Park Observatory di Los Angeles. Chi lo ha già visto lo ha definito uno show straordinario ed infatti negli Stati Uniti ha fatto record di ascolti per quest’anno come show di intrattenimento. In Adele One Night Only assisteremo ad un’esibizione della cantante che canterà i suoi pezzi più iconici ed altri nuovi. Ma non sarà solo la musica protagonista. Adele, infatti, sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto con Oprah Winfrey dove parla dei nuovi brani e delle storie che vi sono alle loro spalle, ma anche del momento difficile del divorzio, del dover affrontare il tutto con suo figlio fino alla sua rinascita.

