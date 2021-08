La fine della pandemia con la relative restrizioni che stiamo vivendo è attesa con ansia da tutti, ma soprattutto dai fan di Adele. La cantautrice inglese, classe 1988, è molto amata dal pubblico internazionale sia per il suo talento e la sua splendida voce, ma anche per il suo cambiamento fisico e la sua forza di volontà.

Protagonista di brani che sono diventati un must nel panorama musicale internazionale come Hello o Someone Like You, è pronta per tornare a cantare live. A discapito di quanto si possa pensare, però, non lo farà in questo periodo come stanno facendo molti suoi colleghi, ma ha deciso di attendere la fine della pandemia per poter tornare ad esibirsi. Adele ha già in programma un grande evento che la vedrà protagonista. Pare, infatti, che farà una residency a Las Vegas proprio sulla falsa riga di altri nomi internazionali come quelli di Celine Dion, Jennifer Lopez, Elton John, Cher e Mariah Carey. Probabilmente non tutti sanno cosa è una residency ed ora ve lo starete chiedendo, ma è presto detto: si tratta di una lunga serie

di concerti che vanno in scena proprio a Las Vegas, in Nevada. A dare questa notizia è stato il Daily Mail che ha rivelato:

“Adele ha chiesto ai musicisti con cui lavora di solito se saranno disponibili, è molto felice. Guadagnerebbe molto denaro ed avrebbe la sua routine. Sarà divertente”.

A discapito di quanto si possa pensare, nessun trasferimento in vista dell’evento per la bella Adele che raggiungerà Las Vegas, ogni sera, direttamente dalla sua casa di Los Angeles grazie ad un jet privato. Arrivati a questo punto, si spesa che in occasione della residency di Adele ci sarà la possibilità di ascoltare anche il suo nuovo album. Come lei stessa ha affermato al Saturday Night Live è in preparazione a distanza di quasi sei anni dall’ultimo suo album. Inutile dirlo, i fan non aspettano altro e sono entusiasti di poter rivedere la loro beniamina live proprio a Las Vegas.

E tu sei un fan di Adele? Quale sua canzone è la tua preferita? Ti aspettiamo nei commenti!