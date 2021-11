Adele incanta i suoi fan con una sorpresa molto gradita, un nuovo singolo dal titolo To Be Loved intonato dal salotto di casa come anticipazione dell’album 30 in uscita domani.

Un brano meraviglioso, suadente, cantato dalla voce vellutata ed emozionante di Adele; una ballad che difficilmente si dimentica dopo averla ascoltata almeno una volta.

Il video condiviso da Adele lo puoi vedere sul suo profilo Instagram ufficiale. Preparati a dei minuti di pura estasi grazie alla meravigliosa voce della cantante e dal leggero suono di un pianoforte di accompagnamento che però è lontano dall’inquadratura del video.

Il significato di To Be Loved di Adele

Nel brano To Be Loved Adele ci parla di un sentimento amoroso che non può fare a meno di esistere, che non rinuncia all’essere amato e all’amare. L’amore come qualcosa di più grande, che supera ogni situazione, per vivere di se stesso.

La cantante ha raccontato che la prima persona ad aver ascoltato questa canzone è stato suo padre, un padre che Adele ha ritrovato soltato poco tempo fa, dopo essere stata abbandonata quando aveva solo 3 anni.

Ecco come racconta il rapporto con suo padre la stessa Adele:

Prima di parlargli non avevo capito quanto profondi fossero i miei sentimenti per lui. Fin da piccola, ho sempre pensato che se ne sarebbe andato comunque, non volevo farmi coinvolgere in nulla… Adele

Dopo l’incontro con suo padre la cantautrice racconta di aver avuto una vera e propria reazione fisica, si è subito sentita meglio, più calma, più pronta ad andare avanti. Alcuni legami, in questo caso legami di sangue, vanno oltre ogni cosa e, nonostante tutto, sanno renderti completo.

