I fan di After non saranno più nella pelle: mentre ancora aspettiamo l’uscita del terzo film del franchise, ecco che giungono notizie molto entusiasmanti che ci parlano dell’arrivo anche di un prequel e un sequel.

Bisogna fare una premessa, il secondo film di After è stato uno dei film con più incassi del 2020. In un anno segnato dalle chiusure dovute alla pandemia, infatti, After è riuscito a guadagnare 47 milioni di dollari di botteghino in tutto il mondo. I numeri, se a situazione Covid non ci fosse stata, sarebbero stati di sicuro ancora più alti, segno del fatto che il franchise pace ed ha molto seguito.

Proprio per questo motivo, dopo il terzo e il quarto film che già aspettavamo, i produttori ci promettono già un prequel e un sequel nei progetti futuri.

Di cosa parlerà il prequel e il sequel di After?

Per il momento non si sa molto al riguardo, ma pare che il prequel si concentrerà su Hardin da giovane con le sue prime esperienze amorose, mentre il sequel verrà ambientato diversi anni dopo la storia che conosciamo e avrà come protagonisti i figli di Emery e Auden, alle prese con le loro vite, e col tentativo di non commettere gli errori fatti nel passato dai genitori.

Purtroppo, a parte questi pochi accenni, non sappiamo altro riguardo al prequel e al sequel di After, e probabilmente molto verrà fuori dopo che vedranno la luce i prossimi due film.

Non ci resta che aspettare, quindi, After 3, che sarà nelle sale cinematografiche quest’anno, mentre After 4 è già in fase di post-produzione e montaggio dal momento che le riprese sono state fatte in contemporanea al film precedente.

Nell’attesa, nessuno ci vieta di fantasticare su quanto vedremo nel prequel e nel sequel…

E tu cosa ne pensi? Hai qualche idea su quello che ci riserveranno prequel e sequel di After? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.