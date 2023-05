Aiello è un cantautore di Cosenza classe 1985. Voce di brani come La mia ultima storia, Che canzone siamo, Fino all’alba, Arsenico, Certe lune e Quel cane per citarne alcune, nel febbraio 2022 è arrivato sul palco dell’Ariston con la canzone Ora, ma non è riuscito a convincere il pubblico e la critica ed è arrivato venticinquesimo al Festival di Sanremo. Poi però ha conquistato il pubblico soprattutto grazie ai brani Paradiso, Aspettiamo Mattina e Domani Torno per citarne alcuni.

Ed oggi Aiello torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo Mi piace molto che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Mi piace molto è il quinto estratto di Romantico, il nuovo album di Aiello che esce anch’esso oggi.

Il significato di Mi piace molto

Mi piace molto, il nuovo singolo di Aiello, è impossibile non cantarlo ad alta voce e non ballarlo. Qui troviamo l’erotismo che si fonde con la spensieratezza, un mix che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa estate. Viene definito come un brano dove Lenny Kravitz incontra Rino Gaetano per far capire al meglio le sue sonorità.

Aiello sul palco del Festival di Sanremo

Nel frattempo, Aiello questo pomeriggio incontrerà i suoi fan alla Disoteca Laziale di Roma, mentre domenica sarà la volta di Milano alla Mondadori Bookstore. Da giugno, invece, sarà la volta del suo Romantico Tour che lo porterà ad esibirsi a Centuripe (EN), a Napoli, a Montesilvano (PE) ed a Diamante (CS) anche se molto probabilmente verranno aggiunte nuove date. Mentre poi tornerà live a novembre fino a dicembre passando da città come Napoli, Firenze, Bologna, Milano, Torino e Roma.

E tu sei un fan di Aiello? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Mi piace molto? Ti aspettiamo nei commenti!