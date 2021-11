Oggi l’ecologia è un argomento di massima importanza, non che prima non lo fosse, ma negli ultimi tempi, visto i cambiamenti che il nostro pianeta Terra sta vivendo, è ancora più fondamentale imparare ad amare e rispettare la natura sin dall’infanzia. Proprio in linea con tale pensiero, arriva Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, un film animato pensato per grandi e piccini.

Il film, nelle sale cinematografiche da oggi, 18 novembre 2021, è prima co-produzione in assoluto realizzata tra Perù, Germania e Olanda, e diretta da Jose Zelada e Richard Calus. Ma forse la cosa che maggiormente entusiasmerà gli spettatori, sono le voci scelte per il doppiaggio italiano, che vedono la presenza di Luciana Littizzetto, Elio e di Ciro Priello dei The Jackal.

Analisi del trailer e trama di Ainbo – Spirito dell’Amazzonia

Sin dalle prime immagini del trailer, che puoi vedere in cima all’articolo, è subito chiara la trama di Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, una trama semplice ma molto suggestiva.

Una voce narrante ci introduce subito nell’ambientazione del film, l’Amazzonia, polmone verde del mondo, dove per anni, racconta ancora la voce, il legame tra uomo e natura è stato perfetto. Eppure in questo mondo, nessuno è mai al sicuro… infatti, la bellezza incontaminata dell’Amazonia è minacciata dall’avidità umana, e da progetti edilizi che portano alla distruzione di alberi e di tutte le specie viventi di ampie porzioni di territorio.

L’unica a poter salvare l’Amazzonia, e quindi il mondo intero, è Ainbo, una giovane ragazza che, con l’aiuto dei suoi spiriti guida, dovrà fermare lo sfruttamento incontrollato della sua terra, e quindi i cattivi.

Nonostante la serietà del tema, non mancheranno momenti da ridere, grazie anche alla presenza dei due spiriti guida che si presentano come due simpatici mattacchioni. Proprio loro avranno le inconfondibili voci di Elio e Ciro Priello, per un film che non mancherà di momenti divertenti e toccanti.

Quindi, se cerchi un film animato per portare al cinema i tuoi figli, il nostro consiglio è quello di andare a vedere Ainbo – Spirito dell’Amazzonia. Non te ne pentirai.

