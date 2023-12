Aaron Fredrick Mitchell Jr, da tutti noi conosciuto semplicemente come AJ Mitchell, è un cantautore di Belleville classe 2001. Nonostante la giovane età, è diventato un nome noto a livello mondiale dal 2017 quando, in seguito alla pubblicazione di cover musicali sui suoi profili social, è stato contattato per il suo primo contratto discografico con Epic Records, etichetta statunitense.

Inizia a prendere lezioni di piano all’età di 4 anni e, da quel momento, la sua passione per il mondo musicale cresce giorno dopo giorno. A 13 anni, infatti, inizia ad esibirsi live nella sua città attirando l’interesse e la curiosità di molti. Voce di brani come Like Strangers Do, Slow Dance, Lovers On The Moon, Blame It on the Mistletoe fino ad arrivare a I Don’t Want You Back e Down in Flames per citarne alcuni. Ed oggi AJ Mitchell è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Passionate che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante AJ Mitchell

Il significato di Passionate

Passionate, il nuovo singolo di AJ Mitchell, ci racconta di un forte sentimento. Il ragazzo, infatti, afferma di non essersi mai sentito così appassionato e preso in una relazione tanto che è convinto che i bei momenti vissuti non sono stati casuali. Tanto che arriva a fare una dichiarazione d’amore alla donna “Perché tu sei tutto, sei tutto ciò che voglio ed hai tutto quello che voglio”. Senza il suo sorriso tutto è più difficile, ma l’amore è nell’aria e lui cerca di razionarlo. L’amore della ragazza è il suo obiettivo e farà il possibile per renderlo realtà.

E tu sei un fan di AJ Mitchell? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Passionate? Ti aspettiamo nei commenti!