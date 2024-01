Luca Marzano, da tutti noi conosciuto semplicemente come Aka 7even, è un cantautore di Vico Equense classe 2000. Nonostante la sua giovane età è già una voce nota nel panorama della musica italiana e non solo. Diventato famoso dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stato poi protagonista di una carriera in ascesa.

Voce di brani come Loka, Perfetta Così, Mi manchi, Non piove più, In giro fino a Mille Parole e Come la prima volta per citarne alcuni. Ed oggi Aka 7even è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non dimenticare che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Non dimenticare

Non dimenticare, il nuovo singolo di Aka 7even, parla della nostra quotidianità ovvero della nostra vita che scorre in fretta immersa nella routine di tutti i giorni e che spesso non ci permette di ricordarci dei momenti più belli, quei momenti che ci riempiono il cuore e ci fanno sentire felici. Il desiderio principale è proprio quello di poter fermare il tempo per rivivere gli istanti che ci hanno reso felici e spensierati. A proposito del nuovo brano, il giovane cantautore racconta che:

Il cantante Aka 7even

“Il brano è una celebrazione al valore delle cose e delle persone, un invito a non dare peso solo a sconfitte ed alle cose negative, ma imparare a prendere le cose belle della vita e tenerle strette a noi. Non dimenticare rappresenta proprio tutti quei rapporti conclusi e non che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda la tua infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono dei nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenere acceso il fuoco”.

Nel frattempo, Aka 7even ha dimostrato, ancora una volta, quanto i fan siano tutto per lui. Sui suoi profili social, infatti, ha pubblicato un invito ai suoi follower di condividere con lui i video più belli dell’anno appena passato in modo tale che lui possa scegliere le clip più belle ed emozionanti ed usarle per il videoclip di Non dimenticare. Il nuovo singolo, infatti, vuole essere un brano da cui ripartire per poter creare un nuovo progetto iniziando proprio dalla semplicità e dal curare le ferite del passato.

E tu sei un fan di Aka 7even? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Non dimenticare? Ti aspettiamo nei commenti!