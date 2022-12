Luca Marzano, da tutti noi conosciuto come Aka 7even, è un cantautore di Vico Equense classe 2000. Partecipa nel 2017 a X Factor, ma viene eliminato ai bootcamp. Tuttavia si prende la sua rivincita dopo tre anni quando diventa famoso ai più dopo la sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi per poi arrivare ad ottenere un disco di platino con il suo album di debutto. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Perfetta Così ed arriva tredicesimo.

Voce di brani come Mi Manchi, Toca, Loca e Come la prima volta. Ed oggi Aka 7even è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non piove più che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo arriva a cinque mesi di distanza dal brano estivo Toca ed è prodotto da Max Kleinz.

Il significato di Non piove più

Non piove più, il nuovo singolo di Aka 7even, è una ballad dove il cantante ci parla del suo desiderio di voler trovare un rifugio in un posto sicuro per poter ritrovare una certezza ed uno stare bene primordiale. A tal proposito, Aka 7even afferma che:

Il cantante Aka 7even

“Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia ed il Brasile, ho incontrato tante persone ed ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi”.

Anche il video ufficiale riflette il significato ed il suo voler tornare a casa. Infatti è stato girato in Piazza del Plebiscito di Napoli durante le ore serale e vediamo Aka 7even al piano. Le riprese sono state annunciate dallo stesso artista sui suoi canali social il 30 novembre poche ore prima dell’inizio ed i suoi fan si sono precipitati nel centro della città campana per poter assistere a questo evento.

E tu sei un fan di Aka 7even? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Non piove più? Ti aspettiamo nei commenti!