Luca Marzano, da tutti noi conosciuto semplicemente come Aka 7even, è un cantautore di Vico Equense classe 2000. Nonostante la sua giovane età è già una voce nota nel panorama della musica italiana e non solo. Diventato famoso dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stato poi protagonista di una carriera in ascesa.

Voce di brani come Loka, Perfetta Così, Mi manchi, Non piove più, In giro fino a Mille Parole e Come la prima volta per citarne alcuni. Ed oggi Aka 7even è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Notte Fonda che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantautore Aka 7even

Il significato di Notte Fonda

Notte Fonda, il nuovo singolo di Aka 7even, ci racconta di un’importante rinascita. Una sorta di introspezione emotiva perché esplora la sensazione di pace, ma al tempo stesso anche la soddisfazione di fronte ad una crescita personale. Possiamo paragonarla ad una lunga notte dove il tempo perde di significato e fa svanire i pensieri, anche quelli più oscuri. Ed anche questa volta, il giovane cantautore ci fa capire la sua abilità di riuscire a fondere elementi pop a testi ricchi di significato, ma anche con melodie che ci fanno ballare. Ci invita a non smettere di crederci mai e che dopo anche un periodo di buio improvviso, è possibile riaccendere la luce e riportare la felicità nella nostra vita contando sulla nostra forza. Una specie di percorso di rinascita dell’artista, ma anche dell’influenza positiva che ha su di lui una persona che è quasi come una cura a tutti i suoi incubi.

Nel frattempo, Aka 7even si prepara per tornare ad esibirsi live. Sarà, infatti, tra i protagonisti della terza edizione del Primo Maggio a Sorso, un festival musicale che va in scena nella cittadina sarda e che quest’anno vedrà esibirsi, oltre vari artisti locali, anche Aka 7even, Boro Boro (rapper torinese), Vegas Jones (il vincitore del Premio Lunezia Rap 2021) e Rani. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora per poter assistere alla sua esibizione e cantare con lui i suoi più grandi successi, ma anche i brani appena usciti e che già hanno conquistato tutti.

E tu sei un fan di Aka 7even? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Notte Fonda? Ti aspettiamo nei commenti!