Alan Walker è un disc jockey e produttore discografico del Regno Unito, ma di origini norvegesi. Classe 1997, diventa famoso grazie al singolo Faded che, nel giro di poco tempo, è diventato un successo a livello mondiale ottenendo la certificazione di disco di diamante in Germania, ma anche certificazioni multiplatino in più di dieci paesi come Regno Unito e Stati Uniti.

Voce di brani come The Spectre, Alone, Not You, Headlights, Legends Never Die fino a End of Time e The Drum per citarne alcuni. Ed oggi Alan Walker è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Who I Am che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. E questa volta non è da solo, in quanto duetta con Putri Ariani e Peder Elias.

Il disc jockey Alan Walker

Il significato di Who I Am

Who I Am, il nuovo singolo di Alan Walker, è una vera e propria dichiarazione di individualità e di resilienza che vuole trasmettere un messaggio a tutti coloro che non hanno problemi ed abbracciano la loro unicità. Una ballata dove il tema principale è l’auto responsabilizzazione ed il suo ritornello funge da grido di battaglia dando voce alle persone che vanno contro le aspettative della società. Possiamo definirla una vera e propria dichiarazione nata per incoraggiare chi l’ascolta a non respingere le imperfezioni: commettere errori è normale ed è questo che ci rende unici.

Senza dubbio Who I Am ha tutte le carte in regola per diventare l’ennesimo successo internazionale di Alan Walker anche grazie alla complicità artistica con Putri Ariani e Peder Elias.

