Alessandro Borghi, attore di Roma classe 1986, è famoso al pubblico soprattutto per aver vestito i panni di Numero 8 in Suburra. Continua ad essere sempre più sulla cresta dell’onda. Come sappiamo, sarà il protagonista di Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e di Felix van Groeningen al fianco di Luca Marinelli, ma le novità per la sua vita professionale non finiscono qui.

Infatti, Alessandro Borghi sarà il volto anche del nuovo film Sky Original (con Cattleya e Groenlandia) dal titolo The Hanging Sun. Un thriller noir tratto da Sole di mezzanotte, romanzo di Jo Besbo. Alla regia troviamo Francesco Carrozzini, mentre le riprese inizieranno nel mese di settembre e la location sarà la Norvegia con le scene girate tra la capitale Oslo e la città di Alesund. Al suo fianco due nomi internazionali, ovvero Jessica Brown Findlay (attrice già vista in Hamlet) e Sam Spruell (attore già visto in Biancaneve e il cacciatore). Molto probabilmente The Hanging Sun uscirà nella prima metà del 2022 nelle sale cinematografiche mentre poi sarà disponibile su Sky e Now Tv. Il film ha tutti i presupposti per essere un successo, come racconta Matteo Rovere, CEO di Groenlandia:

Gli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli

“The Hanging Sun è un progetto che ci ha entusiasmato da subito, e rappresenta tutto ciò che ci piace fare con Groenlandia: una storia di genere con una componente autoriale forte, sostenuta da una grande produzione internazionale tratta dal bestseller di uno scrittore formidabile, e caratterizzata da sentimenti forti e profondamente umani. Avremo un cast unico, con un’equipe europea di grandissimi talenti, guidati da un regista visionario, che speriamo possa parlare agli spettatori di tutto il mondo”.

La trama di The Hanging Sun

John (Alessandro Borghi) è in fuga fino a quando trova riparo all’interno di una fitta foresta, vicino ad un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove la religione domina, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere ad un’altra epoca. Tra lui ed il suo destino vi sono Lea, una donna in difficoltà, e suo figlio Caleb, un bimbo curioso e con un cuore puro. John dovrà convivere con il suo tragico passato che lo tormenta.

Ed a te piace Alessandro Borghi? Lo seguirai in The Hanging Sun? Ti aspettiamo nei commenti!