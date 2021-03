È solo di poco tempo fa, la notizia dell’addio di Alessandro Cattelan a Sky, ma soprattutto del suo addio ad X Factor, il programma che lo ha visto alla sua conduzione dal 2011 al 2020. Una notizia che ha portato tristezza e sgomento nei suoi fan che erano felici di vederlo impegnato in questo lavoro, ma ora sono diversi i progetti che lo vedranno protagonista, come lui stesso ha affermato.

Il conduttore televisivo di Tortona, classe 1980, è senza ombra di dubbio uno dei più amati dal pubblico italiano. E proprio in queste ore, il suo nome è al centro dei rumors per il suo possibile debutto su Netflix con un nuovo progetto seriale. I dettagli, al momento, continuano a restare sotto un alone di mistero, ma sembrerebbe che Cattelan e Netflix siano al lavoro per la creazione di una nuova serie tv realizzata da Fremantle, la stessa casa di produzione di X Factor. Una cosa è certa, Alessandro Cattelan è già da anni che ha in mente la realizzazione di una serie tv che, per vari motivi, non è mai riuscito a realizzare. Che sia la volta buona? Lui preferisce non sbilanciarsi e non conferma ne smentisce la notizia.

Il presentatore Alessandro Cattelan pronto a debuttare su Netflix?

Intanto, sappiamo che lo troveremo in due prime serate di Rai 1, a partire da maggio, con il programma Da Grande dove i protagonisti saranno gli over 40. Mentre per quanto riguarda Netflix dobbiamo aspettare ancora un po’ per avere la conferma ufficiale.

Ed a voi piace Alessandro Cattelan? Vi piacerebbe vederlo debuttare su Netflix? Vi aspettiamo nei commenti!