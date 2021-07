Alessandro Mannarino è un cantautore di Roma, classe 1979, che da più di dieci anni è diventato uno dei nomi più importanti nel nostro panorama musicale, ma anche in quello internazionale. E’ sufficiente pensare che è stato l’unico artista italiano chiamato a suonare al Musée d’Orsay a Parigi.

Ed oggi, venerdì 23 luglio, Mannarino torna sulla scena musicale e lo fa con il suo singolo dal titolo Africa, disponibile a rotazione in radio e su tutte le piattaforme streaming. Il singolo Africa anticipa l’uscita del suo quinto album, V, atteso per il mese di settembre e, più precisamente, per il 17 settembre. Album che è stato registrato in giro per il mondo: New York, Los Angeles, Città del Messico, Amazzonia ed, ovviamente, anche in Italia. Il suo obiettivo è quello di voler arricchire il proprio linguaggio basandosi su culture differenti dalla nostra. Nell’album V verranno toccati importanti temi come il rapporto tra l’uomo e la donna, l’animismo ed il patriarcato.

Il cantante Alessandro Mannarino

Il significato di Africa di Alessandro Mannarino

Africa è stata scritta da Alessandro Mannarino e prodotta dallo stesso cantautore insieme a Joey Waronker ed Iacopo Brail Sinigaglia. La canzone parla di un’irrazionalità misteriosa, ma anche liberatoria. A rappresentare l’irrazionalità è proprio l’Africa che viene descritta come una terra magica, potente, ma che è anche la rappresentazione della forza, della vita e della bellezza.

Il testo celebra il paese africano come l’emblema della libertà, al contrario del mondo della società civile dove a prevalere è la troppa logica e non la parte irrazionale. Mannarino, infatti, vuole far aprire gli occhi ai suoi fan, e non solo, sulle differenze culturali che possono arricchirci.

E tu sei fan di Alessandro Mannarino? Hai già sentito il brano Africa? Ti aspettiamo nei commenti!