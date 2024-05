Alessandro Mara è un cantautore di Finale Emilia classe 1973. Si avvicina fin da subito al mondo della musica tanto che nel 1993 partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani.

Riesce a qualificarsi per il Festival di Sanremo nel 1996 nella categoria Giovani arrivando con il brano Ci sarò che, ancora oggi, è uno dei suoi capolavori. Voce di brani come Chiara, Attimi, Amarsi cos’è, Questione di Noi fino a Non dirmelo se vuoi per citarne alcuni. Ed oggi Alessandro Mara è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Siamo io e te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming.

Il cantautore Alessandro Mara

Il significato di Siamo io e te

Siamo io e te, il nuovo singolo di Alessandro Mara, è un brano pop autoprodotto ed arrangiato da Umberto Iervolino che sigla il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di vent’anni dall’ultima volta. Una canzone ritmata dove l’amore è il vero protagonista con Mara che canta: “Passeggiarti accanto per le vie del centro..ci spinge ad andare oltre il senso che c’è..uno sguardo e mi manca il respiro siamo io e te”. L’obiettivo di Alessandro Mara è quello di riuscire a spronare le persone a vivere il quotidiano con passione e dando sempre il massimo, sempre con un occhio rivolto a chi ha bisogno di sostegno o a chi è solo ed ha bisogno di attenzioni.

Nel frattempo, Alessandro Mara è pronto a partecipare ad un progetto importante dove sfiderà se stesso in una gara impegnativa sia a livello fisico sia a livello mentale, ma anche a livello logistico. Dovrà, infatti, correre consecutivamente, in sette giorni, ben sette maratone in sette continenti. La prima maratona sarà il 31 gennaio del prossimo anno in Antartide, mentre si concluderà il tutto il 6 febbraio a Miami.

E tu sei un fan di Alessandro Mara? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo dal titolo Siamo io e te? Ti aspettiamo nei commenti!