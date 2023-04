Alex Britti è un cantante di Roma classe 1968. Si tratta di una delle voci più amate e seguite nel mondo della musica italiana, caposaldo della musica degli anni Novanta che lo ha portato ad essere uno degli idoli degli adolescenti dell’epoca.

Voce di brani come Oggi sono io, Solo una volta, La vasca, Mi piaci, 7000 caffè, Una su 1.000.000, Notte di mezza estate, Non è vero mai fino a Sono contento e Buona Fortuna per citarne alcuni. Ed oggi Alex Britti è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 aprile, escono infatti due nuovi singoli dal titolo Tutti come te e Nuda che saranno disponibili in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. I brani inaugurano una nuova fase della sua carriera ed arrivano a sei anni di distanza dall’ultimo album cantato del cantante. Sei anni sono tanti, ma sono indispensabili se ci si vuole concentrare nel migliore dei modi sul futuro e decidere cosa fare e quali canzoni proporre al proprio pubblico senza deluderlo. A tal proposito, Alex Britti afferma che:

“Sono passati sei anni dalla pubblicazione del mio ultimo disco cantato In nome dell’amore – Vol. 2. 6 non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi sei anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà ed alla scrittura dei nuovi brani. È stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. È grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni. Ora sono pronto e felicissimo di condividere con il mio pubblico i primi due brani intitolati Tutti come te e Nuda”.

Il cantante Alex Britti

Il significato di Tutti come te

Tutti come te, il primo dei nuovi singoli di Alex Britti, ci proietta nelle tipiche atmosfere di gospel, ma il tutto con un sound fresco ed estivo, visto che ci stiamo avvicinando alla bella stagione. Un pezzo che coinvolge e che è caratterizzato da un ritornello dove energia e positività sono le protagoniste tanto che ti fanno venire voglia di cantarlo a tutta voce: “A quelli che dicono che c’è sempre da imparare, a quelli che giurano c’è sempre una tattica, a quelli che dicono la vita è un’autostrada, a quelli che viaggiano in ceca di avventura”.

Il significato di Nuda

Nuda, il secondo nuovo singolo di Alex Britti, al contrario è una canzone poetica, un vero e proprio rhythm and blues declinato, però, al mondo del pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz dei suoi esordi. Il cantautore canta: “Ti vedo nuda in una stanza ti vedo pronta sull’altare, dammi la voglia di aspettare, dammi la tua bella saggezza, dammi una trappola speciale, dammi una sana leggerezza”.

