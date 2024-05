Alex Britti è un cantante di Roma classe 1968. Si tratta di una delle voci più amate e seguite nel mondo della musica italiana, caposaldo della musica degli anni Novanta che lo ha portato ad essere uno degli idoli degli adolescenti dell’epoca.

Voce di brani come Oggi sono io, Solo una volta, La vasca, Mi piaci, 7000 caffè, Una su 1.000.000, Notte di mezza estate, Non è vero mai fino a Sono contento e Buona Fortuna per citarne alcuni. Ed oggi Alex Britti è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Uomini che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano porta la firma di Luca Narducci, giovane cantautore e produttore di Isernia.

Il cantautore Alex Britti

Il significato di Uomini

Uomini, il nuovo singolo di Alex Britti, anticipa l’uscita del suo prossimo progetto discografico. E parla proprio dell’universo maschile ed è il brano ideale per accompagnare i fan di Britti durante la loro estate. Si tratta di un viaggio introspettivo dedicato ai vari aspetti della figura maschile. A proposito del brano, il cantautore rivela che:

“Uomini è una canzone che parla di noi maschi di come siamo fatti, di come ci relazioniamo con il mondo e con le persone che ci circondano e di come è cambiata la nostra percezione nel tempo, di quanto per fortuna oggi siamo molto più liberi che in passato. Mi sono ispirato guardando i nuovi modelli maschili che emergono dalla TV e dai social, uomini non intrappolati in vecchi stereotipi ma più liberi da tutti i punti di vista, sono saltate tutte le barriere e finalmente viviamo in un’epoca di totale libertà espressiva. È una sorta di riflessione sulle nostre potenzialità, non c’è da aver paura di mostrarci per quello che siamo, nemmeno con tutte le nostre imperfezioni”.

Nel frattempo, Alex Britti ha dato inizio al suo tour estivo che è partito lo scorso 21 maggio da San Severo e che lo porterà in giro per molte città del nostro paese nei mesi estivi con la data conclusiva del 18 ottobre al Palazzo dello Sport a Roma. Ci sarà anche una data fuori dall’Italia, appuntamento il 19 luglio al LongLake Festival di Lugano.

