Alessia Aquilani, da tutti noi conosciuta semplicemente come Alexia, è una cantautrice de La Spezia classe 1967. Negli anni ‘90 è diventata un volto molto amato soprattutto nel panorama della musica dance sia in lingua italiana che in lingua inglese tanto da ottenere un successo dietro l’altro e dominare le classifiche dell’Europa intera fino agli anni Duemila quando ha deciso di tornare a cantare nella sua lingua madre diventando, così, ancora più amata nel nostro paese ed arrivando a vincere il Festival di Sanremo con il brano Per dire di no.

Voce di singoli come Summer is Crazy, Number One, Gimme Love, Goodbye, Happy, Dimmi come…, Egoista, Da Grande fino ai più recenti Come la vita in genere e Notte con Usai per citarne alcuni. Ed oggi Alexia è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Sleigh Ride che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Alexia

Il significato di Sleigh Ride

Sleigh Ride, il nuovo singolo di Alexia, è presentato nella versione delle The Ronettes, ma strizza l’occhio anche ad Ella Fitzgerald. Si tratta della tipica canzone dalle atmosfere natalizie con la protagonista che si diverte a passare il suo tempo libero in compagnia degli amici ed amano cantare insieme mentre fanno un giro sulla slitta. Le guance sono rosse per il freddo, ma il cuore è caldo per l’amore che la circonda.

Nel frattempo, Alexia è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo live. Proprio oggi, infatti, inizia il suo My Christmas Tour con la prima tappa a Verona e che la porterà in giro per il nostro paese per la gioia dei suoi fan che non vedono l’ora di cantare con lei i suoi successi di sempre, ma anche quelli più recenti.

E tu sei un fan di Alexia? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Sleigh Ride? Ti aspettiamo nei commenti!